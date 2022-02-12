كورونا.. قرار أميركي جديد بشأن تطعيم الأطفال دون الـ 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 3:10 مساءً

أرجأت السلطات الأميركية الجدول الزمني المرتقب لبدء تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ضد فيروس كورونا.

وفي تطور مهم، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة، أنها أرجأت عقد اجتماع اللجنة الاستشارية للّقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، الهادف إلى مراجعة البيانات الخاصة المرفقة بطلب شركة “فايزر” للسماح لها بإعطاء لقاحها المضاد لكورونا الخاص بالأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات المؤلف من جرعتين.

في المقابل، تنتظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقديم مصنّعي اللقاح بيانات من تجربة حالية على نظام من ثلاث جرعات لدى فئة الأطفال هذه الأصغر سنًا، قبل النظر بإعطاء الإذن باﻻستخدام الطارئ، ما يسمح للإدارة بمراجعة جميع البيانات المتاحة حول فعالية كل خيار من خيارات نظام إعطاء اللقاح.

أوائل نيسان؟

من جهتها، صرحت شركتا “فايزر” و”بيو إن تك”، أمس الجمعة، أنهما تتوقعان الحصول على بيانات حول نظام الثلاث الجرعات، أوائل نيسان المقبل.

وسبق أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إذن الاستخدام الطارئ لإعطاء لقاح “كوفيد-19” لشركتي “فايزر/ بيو إن تك” لفئة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و11 سنة.

أول لقاح للأطفال الاصغر سنّا

يذكر أنه اذا حصل هذا اللقاح الجديد على إذن الاستخدام الطارئ، فسيكون أول لقاح مضاد لفيروس كورونا متاحًا للأطفال الأصغر سنًا.

وتتمثل الخطة الموقتة بطرح حوالي 10 ملايين جرعة لقاح بداية، وفقًا لوثيقة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.