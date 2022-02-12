شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتراجع.. تأجيل تطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات بلقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأميركية تأجيل الجدول الزمني لبدء تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن» عن وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإنها أرجأت اجتماعاً خاصاً لبحث مراجعة بيانات لقاح فايزر، وإقرار جرعتين من هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وطالبت من الشركة المصنعة إرسال بيانات عن التجارب الحالية على نظام الجرعات الثلاث على هؤلاء الأطفال، قبل المضي قدما في منح ترخيص استخدامه الطارئ.

يذكر أن شركة فايزر، كانت قد ذكرت أنها تتوقع تسليم البيانات الخاصة بالتجارب الحالية في مطلع أبريل المقبل.

كما تقدمت فايزر أيضا في وقت سابق بطلب إقرار استخدام لقاحها للأطفال.