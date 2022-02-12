للحصول على بشرة رطبة… إليك هذه الوصفات الطبيعية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبقى الإهتمام بالبشرة أولوية عند النساء، حيث لا تستطيع معظمهم اتلخلي عن الاعتناء بالبشرة للحصول علة ملمس ناعم.

فيما تواجه العديد خلال فصل الشتاء، مشكلة جفاف البشرة، والتى ينتج عنها ظهور تشققات مع الشعور ببعض الألام، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية لترطيب البشرة فى الشتاء من خلال تنفيذ خطوات بسيطة فى المنزل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “femina”.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة فى الشتاء

العسل لترطيب البشرة فى الشتاء

يساعد العسل فى تنعيم البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء و شد الجلد، وذلك من خلال وضع قطرات من العسل الخام على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

زيت جوز الهند لترطيب البشرة فى الشتاء

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد على ترطيب البشرة ومنع العدوى مثل حب الشباب، من خلال وضع زيت جوز الهند على الوجه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

القهوة لترطيب البشرة فى الشتاء

تعتبر القهوة مقشر طبيعى للبشرة وتقلل من ظهور علامات التمدد على الوجه وكذلك تقلل ظهور حب الشباب وتساعد على ترطيب الوجه وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي، ووضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء للحصول على بشرة ناعمة.

دقيق الشوفان لترطيب البشرة فى الشتاء

يساعد دقيق الشوفان أيضاً فى الحصول على بشرة ناعمة من خلال طهى نصف كوب من دقيق الشوفان وتركه يبرد، ثم إضافة بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف تفاحة مهروسة إلى الشوفان، ثم وضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 10-15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الدافىء للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال فى فصل الشتاء.