صحة ورشاقة

طبيب يحذر.. ابحثوا عن سبب الاستيقاظ في الليل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

النوم- تعبيرية

قال طبيب مختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم ألكسندر ‏ميلنيكوف، إن الاستيقاظ في الليل يعتبر أمراً طبيعياً في الكثير من ‏الحالات، إلا أنه يشير أحياناً إلى معاناة هذا الشخص من الأرق‎.‎

وشدد الطبيب على ضرورة الانتباه في المقام الأول إلى وتيرة الاستيقاظ ‏خلال النوم، وكذلك التركيز على مدة هذا الاستيقاظ‎.‎

وشدد الخبير على أن “عادة الاستيقاظ المتعدد والقصير في الليلة هي أمر ‏طبيعي. والأمر الثاني المهم، هل تتم العودة إلى النوم بسرعة بعد ذلك. ‏إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه علامة على الأرق‎”.

ونصح ميلنيكوف، بضرورة الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، وهل يشعر ‏المرء بالراحة في الصباح بعد النهوض من الفراش‎.‎

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب البحث عن السبب. قد تكون هناك أسباب ‏كثيرة لهذا الخلل في النوم، ويمكن للطبيب المختص أن يساعد في ‏اكتشافها وتحديدها‎.‎

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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