أفضل أطعمة غنية بالمياه لترطيب الجلد 

بيروت - نادين محمد - شرب كمية كافية من الماء يوميًا أمر بالغ الأهمية ، فهو لا يحافظ على صحة جسمك فحسب ، بل يحافظ على بشرتك أيضًا. ينصح الخبراء بتناول 2-3 لترات من الماء كل يوم للحفاظ علي صحة الجلد.

الماء يحافظ على بشرتك ممتلئة ورطبة ونقية عن طريق إزالة السموم الضارة من الجسم. لذلك ، إذا كنت تعانين من حب الشباب أو البشرة الباهتة والجافة ، فيجب عليك زيادة تناول الماء. إذا كنت تنسى شرب الماء أو لا تستطيعي شرب الماء العادي ، يمكنك إضافة الأطعمة الغنية بالمياه في نظامك الغذائي للحفاظ على رطوبة جسمك.



هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمياه ، و تناولها يوميًا مفيدًا لبشرتك وصحتك ، خاصةً خلال فصل الصيف ، عندما يتعرق الجسم أكثر، يمكنك تضمين الأطعمة الغنية بالمياه في نظامك الغذائي للحفاظ على رطوبة جسمك ، وإليك الطريقة.

1. الخيار

الخيار هو أحد الخضروات التي تحتوي على أعلى كمية من الماء. ستعمل إضافته إلى نظامك الغذائي على ترطيب جسمك من الداخل والحفاظ على شعورك بالانتعاش. يحتوي الخيار على 95٪ من الماء ، كما أنه غني بالبوتاسيوم وخصائص مضادة للالتهابات، هذا الطعام الغني بالمياه يمكن أن يساعد في منع السكتات الدماغية وتحسين صحة الدماغ.





2. البطيخ

البطيخ هو الفاكهة التي تحتوي على أعلى نسبة من الماء. يحتوي على 92٪ من الماء وهو من أفضل الطرق للبقاء رطبة. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل فيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، بالإضافة إلى الليكوبين ومضادات الأكسدة.



3. الخس

الخس غني بالفيتامينات أ و ك، بالإضافة إلى البوتاسيوم والزنك. يصل محتوى الماء في هذه الخضار الورقية إلى 95٪. إنها بالتأكيد واحدة من أسهل الطرق لترطيب جسمك .

4. السبانخ

السبانخ هي واحدة من الخضروات الورقية الصحية، بصرف النظر عن المستويات العالية من الحديد ، هذا النوع من الخضار غني أيضًا بالمياه. يتكون من حوالي 91٪ من الماء وتعتبر مفيدة للغاية للترطيب. إن وجود الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ك يجعله من الخضروات التي يجب أن تتناولها بانتظام.



5. الطماطم

هل تعلم أن الطماطم تتكون من حوالي 95٪ ماء؟ لا تساعد الخضروات الغنية بالليكوبين في الحفاظ على نظام مناعة صحي فحسب ، بل إنها مفيدة أيضًا لبشرتك وعينيك..



6. الفطر

مع 92٪ من محتوى الماء ، يعتبر الفطر من الأطعمة الغنية بالمياه التي يجب عليكي تناولها بانتظام. هناك الكثير من الفوائد الأخرى لتناول الفطر - فهو مصدر رائع لفيتامين B2.

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