شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من ارتفاع الكوليسترول.. تناول الشوفان والأفوكادو على وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكوليسترول هو حالة خبيثة حيث أن معظمهم لا يدركون المخاطر حتى فوات الأوان، لا توجد أيضًا أعراض واضحة تتعلق بهذه المخاطر، يمكن أن يساعد التأكد من تناول الأنواع الصحيحة من الطعام خاصة على وجبة الإفطار فى خفض مستوياته والتقليل من المخاطر الناتجة عنه، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

الكوليسترول مادة دهنية تصنع في الكبد، ويوجد في بعض الأطعمة أيضًا، نحتاج جميعًا إلى بعض الكوليسترول في أجسامنا فقط لأداء بعض المهام، ولكن زيادة مستوياته يمكن أن تتسبب فى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وتعتبر وجبة الإفطار مهمة وحيوية لمختلف الحالات الصحية حيث تساعد على استقرار عدد من الآليات، عندما يتعلق الأمر بارتفاع نسبة الكوليسترول، فما هي أفضل الخيارات؟

وفقًا لموقع "Healthline"، تتضمن خيارات وجبة الإفطار للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول في الدم ما يلي:

دقيق الشوفان

حليب اللوز

بياض البيض مع السبانخ

بروتين مصل اللبن

الأفوكادو

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، مما يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف باسم الكوليسترول "الضار".

يمكن أن تقلل الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، ووفقًا لكليفلاند كلينيك، فإن تناول كوب ونصف من دقيق الشوفان المطبوخ يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة 5 إلى 8 في المائة.

بروتين مصل اللبن، الموجود في منتجات الألبان، قد يكون مسئولاً عن العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى منتجات الألبان، وقد أظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمكمل غذائي خفض كلاً من البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي وكذلك ضغط الدم، وعلاوة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن يساعدك أيضًا في بناء العضلات.

وجد باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض مستويات المادة الدهنية "السيئة" لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.