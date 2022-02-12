شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الحمى الروماتيزمية من أعراض وعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمي الروماتزمية تعد من الأمراض المناعية، ويصعب تشخصيها لأن أعراضها تشبه نزلات البرد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض من أعراض وأسباب وعلاج، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هي المضاعفات الصحية التي تلحق الأشخاص المصابين بالحمي الروماتزمية؟

يزيد فرص الإصابة بالجلطات وأيضا مشاكل في القلب والأوعية الدموية، والمخ ومفاصل الجسم.

ما هي أعراض الحمي الروماتزمية؟

-ألم شديد في اتجاه القلب، عرض يجب الانتباه له.

-الم شديد في مفاصل الجسم.

-ظهور كتل تحت الجلد .

-بعض المصابين يتعرضون لظهور طفح جلدي.

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

-ارتفاع حرارة المصاب.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بمرض الحمي الروماتزمية؟

الحل الوحيد لإكتشافها هو تحليل صورة الدم الكامل، لأنه في حالة الإصابة ترتفع نسبة خلايا الدم البيضاء وزيادة ترسيب كرات الدم الحمراء.

كيف يتم علاج الحمي الروماتيزمية؟

تناول المضاد الحيوي للقضاء علي الحمي، و أسبرين لتنظيم نسبة السيولة في الدم.