دراسة تربط بين تناول الأمهات للخضروات أثناء الحمل وحبّ أطفالهم للخضراوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - يعاني معظم الآباء من محاولة إطعام الأطفال الصغار الخضروات في وقت العشاء.

لكنّ في دراسة نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، يعتقد العلماء الآن أنه يمكن تجنب المشكلة، إذا استهلكت الأمهات المزيد من الخضروات بأنفسهن أثناء الحمل.

ربطت دراسة تناول ثلاث حصص على الأقل يومياً أثناء الحمل بزيادة الاستهلاك لدى الأطفال حتى سن السادسة.

كما ساعد اتباع النظام الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية، وفقاً لفريق من الخبراء الأمريكيين والفرنسيين.

ويعتقدون أنّ نكهات الخضروات المريرة المنقولة في الرحم وفي حليب الثدي قد تشكل تفضيلات الطعام لدى الصغار عندما يكبرون.

لكن الفريق يعترف بأنه لا يستطيع استبعاد أنّ الأمهات اللواتي يحبن الخضروات قد يجبرن أطفالهن ببساطة على تناولها في كثير من الأحيان.

على الرغم من تقديم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، إلا أنّ خُمس الأطفال فقط في المملكة المتحدة يأكلون الأجزاء الخمسة الموصى بها يومياً، وفقا لدائرة الصحة الوطنية.

يمكن لنظام غذائي غني بالخضار الورقية والفاكهة أن يعزز جهاز المناعة، ويخفض ضغط الدم، ويحد من السمنة، بل ويحارب بعض أنواع السرطان.

قام باحثون من جامعات رود آيلاند وكولورادو وباريس ساكلاي بمسح 696 امرأة من أيار 2005 إلى كانون الثاني 2007 أثناء الحمل وبعده، مع استبيان متابعة تم تقديمه بعد ست سنوات.

سألت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية Appetite، الأمهات عن عدد أجزاء الخضروات التي يتناولنها يومياً أثناء الحمل وبعده.

كما سأل الباحثون عن عدد الخضار التي يتناولها أطفالهم من سنّ أربعة أشهر إلى ستة أشهر.

كان لدى الأمهات اللواتي تناولن ثلاثة أجزاء ونصف أو أكثر من الخضروات يومياً أطفال يستهلكون حوالي 0.9 في اليوم.

وبالمقارنة، فإنّ الأطفال الذين يولدون لأمهات تناولن أقل من ثلاثة أجزاء من الخضروات يستهلكون 0.8 حصة في اليوم.

وقال الفريق أنه كان ‘تأثير صغير ولكنه مهم’ على ما إذا كان أطفالهم يأكلونها أيضاً.

على مدار العام، ستشهد الزيادة أنّ هؤلاء الأطفال يتناولون أكثر من 35 حصة إضافية من الخضروات مقارنة بأولئك الذين تناولت أمهاتهم كميات أقل.

وقال الباحثون إنّ اختيار الأطفال لتناول الخضروات في وقت مبكر من الحياة أمر حيوي لضمان استمرارهم في العادة الصحية في وقت لاحق من الحياة.

وكتبوا: إنّ تفضيلات الذوق الفطرية وعدم تفضيل المركبات المريرة في الخضروات يشكل حاجزاً مهماً أمام تناولها خلال فترة الرضاعة وقد يساهم لاحقاً في انخفاض تناول الخضروات طوال العمر.”

“تشير الدلائل إلى أنّ التدخل لزيادة تناول الخضروات بين الأمهات قبل الولادة وبعد الولادة قد يكون استراتيجية فعالة لتحسين قبول الخضروات الرضع وتناولها.”

لم يتم تسجيل أحجام أجزاء الخضروات في الاستبيان. كما أنهم لم يفسروا ما إذا كان الأطفال يأكلون الخضروات طواعية أو إذا أجبرهم آباؤهم على ذلك.

وقال الفريق أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى وراء العلاقة.