الاكتئاب مرض الرجال الصامت.. ما هي أعراضه؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

من قال أن الاكتئاب لا يصيب سوى النساء؟ الاكتئاب يطال أيضًا فئة الرجال لأسباب عديدة منها ضعف القدرة على إقامة علاقة زوجية، موت قريب، خيانة، طلاق، مرض مزمن، مسؤوليات جديدة في العمل دون مقابل…

أعراض الاكتئاب عند الرجال

الأعراض الرئيسية التي قد تظهر على الرجل الذي يعاني من مرض الاكتئاب، هي كالآتي:

– الحزن المستمر.

– المزاج المكتئب.

– فقدان الاهتمام والمتعة.

– التعب الشديد، غالبًا في الصباح مع الانطباع الدائم بنقص الطاقة.

الأعراض الثانوية التي قد يعاني المكتئب منها، هي:

– انخفاض قيمة الذات، وفقدان الثقة بالنفس.

– الشعور المفرط بالذنب.

– الأفكار المظلمة (حول الموت / الانتحار).

– انخفاض في التركيز والانتباه والحفظ.

– تباطؤ في النشاط (أو على العكس من الإثارة).

– اضطرابات النوم (الأرق، فرط النوم، إلخ).

– اضطرابات الشهية (التي تؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدانه).

– الشعور بالوحدة، والهجران، وعدم الجدوى، والشعور بعدم المحبة.

– نظرة متشائمة للحياة.

يمكن أن تكون بعض الآلام علامات دالة على حالة الاكتئاب، مثل:

– صداع الرأس.

– آلام الظهر.

– مشاكل معوية.



تشخيص الاكتئاب عند الرجال وعلاجه

لتشخيص الاكتئاب، يجب عليك ملاحظة ما لا يقل عن عارضين

الاكتئاب ليس مرضًا مخزيًا. إنه نتيجة تدهور صورة المرء، أو تراكم التوتر.

إذا تمكن البعض من تقييم علامات الاكتئاب المحتمل لدى رجل قريب (زوج، أخ، صديق…)، وفقًا للتعديلات التي طرأت على سلوكه على مدى عدة أشهر، كونه يصعب أحيانًا حكم المريض بالاكتئاب على نفسه؛ فإنَّ الحاجة إلى التشاور تكون ضرورية.

لتشخيص الاكتئاب، يجب عليك ملاحظة:

– ما لا يقل عن عارضين رئيسيين وأعراض ثانوية.

– أن تستمر هذه الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل بشكل شبه دائم.

علاج الاكتئاب

وبمجرد تشخيص متلازمة الاكتئاب يمكن علاجها بطرق مختلفة:

– العلاج النفسي (أو التحليل النفسي).

– العلاج المضادّ للاكتئاب (الذي يعتمد على العقاقير الطبية).

ومثله مثل أي مرض آخر، لا يمكن علاج الاكتئاب بالعلاج المعجزة، ولكنه يتطلب رعاية حقيقية من قبل المتخصصين. لذلك من الضروري تحديد موعد مع الطبيب في أقرب وقت ممكن. علمًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 33.7% فقط من الرجال الذين يعانون من حالة اكتئاب يستشيرون اختصاصيًا صحيًا.