شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف دور الشاى الأخضر فى خفض نسبة السكر بالدم خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر بالدم، ومع ذلك، فإن ترك هذا دون علاج يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المضاعفات الصحية، لهذا السبب تساعد إدارة مستويات الجلوكوز في الحفاظ على الحالة تحت السيطرة، ويسلط البحث الضوء على مشروب الشاى الأخضر "مضاد للالتهابات" فى خفض مستويات السكر المرتفع خلال ساعات، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم، فإن الأنسولين قادر على امتصاص السكر من الدم وتحويله إلى طاقة، ومع ذلك، فإن مرضى السكري يعانون من ضعف هذه الوظيفة، لذلك من المهم إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة والنظام الغذائى للسيطرة على الحالة.

ووفقًا لبحث نُشر في مجلة BMC Pharmacology، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم خلال ساعات، حيث يلقى البحث الضوء على فوائد المشروب الأخضر، من خلال التجارب التى أجريت على الأشخاص الأصحاء والفئران المصابة بداء السكري.

ووجدت أن الشاي الأخضر كان قادرًا على خفض مستويات السكر في الدم لدى الفئران بعد ساعتين إلى ست ساعات من تناوله، ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر كان قادرًا على خفض نسبة الجلوكوز في الدم بمعدل 150 مجم لكل كيلوجرام.

علاوة على ذلك، كان الشاي الأخضر قادرًا على تعزيز التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى المتطوعين من البشر الأصحاء، وخلصت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات مضادة لمرض السكر.

ومع ذلك، نظرًا لأن صلاحيات خفض السكر في الدم تم فحصها فقط في نماذج الفئران، فقد تكون هناك حاجة إلى البحث القائم على الأشخاص المصابين بداء السكرى.