تعرف على الفيتامينات الأساسية لصحة جسمك ومصادرها

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القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى الصحى يجب أن يشتمل على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم لأداء عمله بكفاءة وتعزيز المناعة لمواجهة العدوى والأمراض، حيث يجب تناول الأطعمة التى تشتمل على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، وهناك أنواع عديدة من الفيتامينات المفيدة والتى يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" أبرز الفيتامينات واستخداماتها ومصادرها الشائعة من طعامك.

فيما يلى.. 9 الفيتامينات الأساسية التى يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى:

فيتامين A

يعزز صحة العين والجلد والشعر والمناعة، ويتوافر فى أطعمة مثل الجزر والحليب والبطاطا الحلوة.

فيتامين B1

يعزز هذا الفيتامين عملية التمثيل الغذائي لدينا، ويتواجد فى جميع أنواع الحبوب الكاملة.

فيتامين B2

يساعد هذا الفيتامين على تحسين الرؤية وصحة الجلد، ويتوافر في الحبوب الكاملة أيضًا.

فيتامين B3

يساعد في الهضم واستقلاب الطاقة. توجد في الفطر واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية.

فيتامين B 12

يعتبر هذا الفيتامين مهم جدًا لوظيفة الأعصاب، ولكنه لا يتوافر فى الأطعمة النباتية، بل يمكن الحصول عليه من اللحوم والبيض في الغالب.

فيتامين C

يعتبر فيتامين سى أحد أهم الفيتامينات للجسم فهو يعزز المناعة لمحاربة العدوى والأمراض، كما أنه يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويتوافر بشكل أساسى فى الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفى والجريب فروت وكذلك فى عائلة الملفوف والمانجو والبابايا.

فيتامين D

يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة بما يساعد فى تحسين صحة العظام، ويوجد فى صفار البيض والأسماك الدهنية، وبشكل أساسى يمكن الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس.

فيتامين E

يعتبر هذا الفيتامين المعروف أيضًا بفيتامين "هـ" مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة ويعزز الصحة بشكل عام، ويوجد في الزيوت النباتية وجنين القمح والمكسرات والبذور.

فيتامين K

يساعد في تخثر الدم، ويوجد في السبانخ والبروكلي، كما أنه يعزز نمو البكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء.

تعتبر الأطعمة مثل الحليب ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات ذات الأوراق الخضراء مصادر غنية لجميع العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان ليعمل بشكل صحي، لذلك يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى.