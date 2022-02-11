شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق هتساعدك فى تجربة الصيام المتقطع.. أبرزها تناول القهوة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو نمط من الأكل يتبعه في الغالب لإدارة الوزن أو إنقاصه، ويمكن وفقًا لهذا النمط الغذائى أن يصوم الشخص لمدة 16 ساعة أو 24 ساعة أو حتى لمدة 8 ساعات، وذلك اعتمادًا على القدرة على التحمل، ويقترح الخبراء بدء الصيام المتقطع بوتيرة بطيئة مع اتباع روتين سهل، حيث يجب التكيف تدريجيًا مع هذه العملية، وحسبما ذكرت هارفارد هيلث هناك 5 طرق مضمونة لتحقيق أقصى فائدة من الصيام المتقطع.

الصيام المتقطع لانقاص الوزن

يستخدم الصيام المتقطع على نطاق واسع هذه الأيام لتقليل الوزن والتحكم فيه، ووفقًا لخبيرة التمثيل الغذائي الدكتورة ديبورا ويكسلر، ومديرة مركز السكري بمستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، هناك أدلة تشير إلى أن صيام الإيقاع اليومي، حيث يقتصر الصيام على 8 إلى 10 ساعات من النهار، فعال، لكنها لا تزال توصي الناس "باستخدام نهج الأكل الذي يناسبهم ويكون مستدامًا لهم".

فيما يلى.. 5 طرق مضمونة للتمتع بالصيام المتقطع وتحقيق أقصى فوائده:

ممارسة الرياضة

يجب أن يقترن الصيام المتقطع بعادات نمط الحياة من أجل الحصول على نتائج أفضل، ويقترح خبراء الصحة أن ممارسة الرياضة أثناء الصيام يمكن أن تسرع من فقدان الوزن، وتختلف طبيعة التمرين الذي يمكن للشخص القيام به في الصيام المتقطع عما يمكن القيام به في الأيام الأخرى، حيث لا يمكن القيام بتمارين مكثفة خلال هذا الوقت، بدلا من ذلك يمكن أداء تمارين خفيفة مثل المشى بسرعة، والركض البطيء لحرق السعرات الحرارية.

شرب الماء

لا تنسى شرب الماء، حيث يقول الخبراء أنه يجب على المرء أن يشرب 2 كوب على الأقل من الماء أثناء الوجبات، الماء هو حقًا أفضل صديق لك عند تجربة الصيام المتقطع، من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

القهوة السوداء

يقول الكثير من الأشخاص الذين مارسوا تجربة الصيام المتقطع وحصلوا على فوائد منها، إن تناول القهوة السوداء في الصباح ساعدهم كثيرًا، فمن المعروف أن القهوة السوداء تكبح الشهية وتصرف أذهاننا عن الأكل الطائش.

تحديد خطة

يجب التخطيط بشكل صحيح قبل القيام بتجربة الصيام المتقطع، والعمل وفقًا لجدول محدد والالتزام به، مع الحفاظ على نافذة للأكل وأخرى للصيام، حيث يجب على الشخص دائمًا محاولة الالتزام بالروتين.

ملاحظة التقدم

يجب على الشخص ملاحظة التقدم أثناء الصيام المتقطع، سيؤدي ذلك إلى إبقاء الفرد على اطلاع بشأن تحقيق هذه التجربة للأهداف المرجوة من عدمها، وسيعطي أيضًا مرجعًا للتحقق مما إذا كان التقدم ثابتًا أم لا، وأفضل ميزة لتدوين الملاحظات هي أنها سترشدك لتغيير استراتيجيتك في حالة عدم عملها بالشكل المطلوب.