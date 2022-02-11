شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة يوميًا لتعزيز مناعتك.. أبرزها فيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء هو مصدر للطاقة، وتشمل العناصر الغذائية التى يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى اليومى، الخضروات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والفواكه وما إلى ذلك، وكلها ستمنحك القوة، لكن جميع الأطعمة لها عنصر أو آخر من المغذيات المسيطرة، وبالتالي لها أدوار مختلفة تلعبها في نظامنا الغذائي.

وفي حين أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعد أمرًا حيويًا لدعم جهاز المناعة لدينا، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يُعلن عنها على أنها تتمتع بخصائص معينة لتعزيز المناعة، ويرصد تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية، 4 عناصر غذائية ذات فوائد المناعة يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى.

الفطر أو المشروم

يمكن أن يساعد محتوى بيتا جلوكان في الفطر على ضمان أن جهاز المناعة لديك يعمل بفعالية، حيث يؤكد خبراء التغذية على أن المواد الطبيعية الموجودة فى المشروم تساعد فى تعزيز نظام المناعة لدينا ويعمل لمواجهة العدوى والأمراض والجراثيم.

والمشروم بجميع أنواعه غنى بشكل خاص بأقوى بيتا جلوكان الداعم للمناعة، ومحاربة نزلات البرد ويساعدك على التعافي بشكل أسرع، وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الفطر، فهناك مكملات يمكن أن يوصي بها الطبيب.

الفاكهة والخضروات الملونة

الفاكهة والخضروات هي إحدى اللبنات الأساسية لنظام غذائي صحي ومتوازن، حيث أن الفواكه الطازجة محملة بعدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية واستهلاكها بانتظام يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك.

واقترحت دراسة واسعة النطاق لمدة 25 عامًا، نُشرت في عام 1995 في مجلة Archives of Internal Medicine، أن الفواكه الملونة تحتوي على مركب يسمى الفلافونويد، والذي يمكن أن يخفض استهلاكه من معدلات الوفيات من أمراض القلب التاجي والسرطان بنسبة 25%.

وقد وجد الشخاص الذين تناولوا الفواكه والخضروات بانتظام أيضًا فوائد كبيرة لبشرتهم وصحتهم بشكل عام، حيث تضمن الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات أيضًا تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

التوابل

التوابل لديها عوامل قوية مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تعزز مناعتك في نهاية المطاف، مثل الكركم، القرفة، الكمون، والزنجبيل، والفلفل السود وغيرهم، كما أنها لديها القدرة على مكافحة السرطان وفقًا للباحثين الذين أجروا العديد من الدراسات فى هذا الشأن.

فيتامين سي

لا تحتاج إلى هذه المكملات إذا كنت تتناول ما يكفى من ثمار الحمضيات في نظامك الغذائي اليومي، حيث أن تناول الفواكه والخضروات مثل الجوافة والطماطم والفلفل الحار والليمون والبرتقال والفراولة والبابايا والبروكلي والأناناس والبطاطس والكيوي والمانجو والشمام والقرنبيط جميعها غنية بفيتامين سى.

وغذا كنت لا تتناول ما يككفى من الأطعمة الغنية بفيتامين سى، فاسأل طبيبك حول مكملات فيتامين سي التي يمكنك تناولها، فكل هذه ليست فقط معززات للمناعة ولكنها تمنحك بشرة صحية أيضًا.