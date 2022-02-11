شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية عملية طويلة إلى حد ما، ففي معظم الحالات، ستخضع لفحوصات الدم أولاً ثم ستخضع في النهاية لإجراء يُعرف باسم التنظير الداخلي.

ما هو اختبار الدم الأكثر موثوقية لمرض الاضطرابات الهضمية؟

وفقا لتقرير موقع " verywellhealth "، فمن بين الاختبارات المختلفة التي يمكن أن تساعد في تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية ، الاختبار الذي يعتبر المعيار الذهبي هو اختبار tTG-IgA. الذى يبحث عن أجسام مضادة تسمى IgA Transglutaminase في الأشخاص الذين يتناولون الغلوتين.

تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية بشكل نهائي

الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كان الشخص مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية هي أخذ خزعة من الأمعاء أو الاثني عشر، وهي تنطوي على تمرير منظار طويل ورفيع بكاميرا في نهايته أسفل الحلق وصولاً إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يوفر هذا منظرًا للأهداب التي تبطن الأمعاء الدقيقة ويسمح باستخراج عينة صغيرة من الأنسجة لفحصها في المختبر، وعادة ما يتم إجراؤه في العيادة الخارجية.

يستخدم علماء الأمراض الذين يدرسون عينات الاثني عشر لمرض الاضطرابات الهضمية نظامًا يسمى تصنيف مارش لتحديد ما إذا كانت عينة المختبر بها تغيرات نسيجية تشير إلى مرض الاضطرابات الهضمية، يعتمد النظام على خصائص معينة للأنسجة لتعيين نوع ما بين 0 و 4. إذا كان لديك خزعة من الأمعاء تعود كنوع 3 ، فسيتم تشخيصك بمرض الاضطرابات الهضمية.

ولكن على الرغم من ذلك ، لا يوجد فحص روتيني لمرض الاضطرابات الهضمية ، ولكن يجب اختبار بعض الأشخاص المعرضين للخطر ، وفقًا لمؤسسة Celiac Disease Foundation: