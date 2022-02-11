شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر: تناول “فيتامين سي” لمدة 4 أشهر متتالية يسبب هذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توتاصل – فريق التحرير:

كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، أن تناول “فيتامين سي” لمدة 4 أشهر متتالية يسبب حصوات الكلى.

وأوضح لـ “برنامج _120″، أن الفيتامنيات وخاصة “سي” و”ج” يظن الناس أنهما يساعدان في تقوية المناعة، لكن العكس صحيح فهما يسببان جراء تناولهما لـ 4 أشهر متتالية بنسبة مائة بالمائة وعلى المدى البعيد الإصابة وتكون حصوات الكلى.

وأضاف العثمان أن الموضع خطير وفيه تساهل من البعض لانتشاره على وسائل التواصل والانترت ويشترون هذه الأدوية بدون استشارة طبيب ولا يعرفون تأثيراتها السمية التي لا تظهر إلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.