هذه الاطعمة تحرق الدهون العنيدة

بيروت - نادين محمد - ه

ناك أنظمة غذائية كثيرة لـ حرق الدهون إلا أن أنسب الطرق هي إدخال سعرات حرارية إلى الجسم أقل ممّا يحتاجه أو يستهلكه، فيضطر لحرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من السكر. وكثيراً ما نسمع عن شخص يأكل ما يشاء من أطعمة ولكن لا يزيد وزنه، بينما شخص آخر يتبع نظاماً غذائياً ولكن يزيد وزنه ببساطة، فربما يكون الأول يبذل مجهوداً حركياً أو ذهنياً إضافياً وبالتالي عمليات التمثيل الغذائي لديه أنشط، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية أكثر ممّا يدخل إلى جسمه، بينما الثاني حرقه للسعرات الحراية قليل لأنه لا يبذل مجهوداً حركياً أو ذهنياً إضافياً.

تعرفي الى هذه الانظمة الغذائية التي ستساعدك على التخسيس وحرق الدهون بسرعة.

الأسماك

تعد الأسماك مصدرا غنيا بالأوميغا 3، والتي تقلل من الالتهابات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها قد تساعد في فقدان دهون الجسم.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة "الجمعية الدولية للتغذية"، فقد ساعد تناول مكملات زيت السمك في تخفيض "الكورتيزول"، الهرمون المرتبط بتخزين الدهون.

كذلك تعتبر الأسماك مصدرا للبروتين، الذي يتميز بصعوبة الهضم، الأمر الذي يبعث الشعور بالشبع لفترات أطول، ويرفع من معدل الأيض.

تناول الدهون الصحية



رغم أنه قد يبدو غير منطقي، إلا أن زيادة تناولك للدهون الصحية قد يساعد في الواقع في منع زيادة الوزن وحرق الدهون ويساعدك في الحفاظ على الشعور بالامتلاء.

وتستغرق الدهون بعض الوقت للهضم ويمكن أن تساعد في إبطاء إفراغ المعدة، ما يقلل الشهية والجوع. ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالدهون.

الصحية من زيت الزيتون والمكسرات كان مرتبطًا بانخفاض خطر زيادة الوزن مقارنة بنظام غذائي منخفض الدهون.

تعزز شرائح الجريب فروت قدرة الجسم على حرق الدهون، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحفز إنتاج هرمون ”الأديبونيكتين“ الذي يشارك في تكسير دهون الجسم.

وأشارت الأبحاث إلى أن الجريب فروت يحرق السعرات الحرارية ويفتت دهون الجسم مع تقليل الشهية.





الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تحفز إفراز هرمونات حرق الدهون، ولذا فهي مصدر للسكريات الطبيعية التي تمنع إفراز الأنسولين مع تعزيز امتصاص الكالسيوم، و هذه العمليات جزء لا يتجزأ من فقدان الدهون.



مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعورا بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.

اللبن اليوناني كامل الدسم

يُعدّ اللبن اليوناني مصدراً رائعاً للكالسيوم، والبوتاسيوم، والبروتين، وتُشير الأبحاث إلى أنّ منتجات الحليب الغنية بالبروتين تسرّع من عملية التخلص من الدهون، وتعزّز من الإحساس بالشبع، كما يحتوي اللبن اليوناني كامل الدسم على حمض اللينوليك المقترن الذي يساهم في خسارة الوزن، وحرق الدهون.

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