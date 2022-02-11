شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعالج الكيراتين الشعر التالف؟ أطباء جلدية يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عوامل متعددة يمكن أن تسبب تلف الشعر، من استخدام الأصباغ الكيميائية والإفراط في استخدام مصففات الشعر والحرارة، وعدم الاهتمام بصحة الشعر، وعلاج الشعر التالف بالكيراتين هو أحد الخيارات التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، حيث يتم إجراؤه للحصول على شعر لامع ولكن هل يمكن للكيراتين إصلاح شعرك التالف أم يجعله أسوأ ويزيد من تساقطه بمرور الوقت.

ما هو علاج الكيراتين للشعر التالف؟

الكيراتين هو بروتين يتكون منه شعرك وكذلك أظافرك، يستخدم أيضًا في علاجات الشعر، عند الحديث عن علاج الكيراتين، يتم إجراؤه لتغيير شكل الشعر من مجعد إلى مفرود، حيث يمكن أن يقلل من تجعد الشعر والتموج إلى جانب توفير لمعان للشعر.. وفيما يلى طريقة ذلك:

أولا ، يغسل شعرك.

ثم يتم وضع مادة الفورمالديهايد الكيميائية عليها وهذه المادة تساعد في كسر الأربطة في خصلات الشعر.

بعد ذلك ، يتم وضع الحرارة فوقه لإعادة إحكام الالتصاق، بحيث يصبح الشعر المتموج أو المجعد مفرودًا.

إذا كنت تعتني جيدًا بشعرك بعد عمل الكيراتين، يمكن أن يستمر علاج الكيراتين لمدة 6 أشهر تقريبًا.

هل يمكن للكيراتين إصلاح الشعر التالف؟

أجاب أطباء الجلدية: " يسبب علاج الكيراتين المزيد من تلف الشعر، نظرًا لأن الكيراتين بعد عدة غسلات، فإنه يترك الشعر أسوأ مما بدأ، ليس هذا فقط، فهو يجعل الشعر أكثر تجعدًا بمرور الوقت أيضًا ، يعاني الكثير من الأشخاص من تساقط الشعر، والذي يمكن ملاحظته بعد حوالي ثلاثة أشهر.

كيفية إصلاح الكيراتين الشعر التالف؟

علاج الكيراتين ليس الأسلوب الصحيح لإصلاح الشعر التالف، ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإدارتها، فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك:

لمنع تلف الشعر، اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

-استخدمي البلسم بعد كل غسلة.

-استخدمي ماسك لترطيب وتغذية الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

بدلًا من استخدام المنشفة، استخدمي قميصًا قطنيًا قديمًا لمسح شعرك المبلل.

اتركي شعرك يجف قبل تمشيطه، أيضا استخدمي مشط واسع الأسنان لنفسه.

استخدمي بخاخ الحماية من الحرارة أو مصل الشعر على خصلات الشعر بعد الغسيل.

علاج الكيراتين: أشياء يجب وضعها في الاعتبار

علاج الكيراتين له مجموعة من المزايا، لكنها معالجة كيميائية تتضمن استخدام الفورمالديهايد ، وبالتالي لها بعض الجوانب السلبية أيضًا.

الفورمالديهايد هو مادة كيميائية تستخدم لفرد الشعر، فهى مادة خطيرة عند استنشاقها، أيضًا هو علاج مكلف، علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون هناك تكاليف إضافية حيث قد يُطلب منك استخدام شامبو وبلسم يناسبان الشعر المعالج بالكيراتين.

لا يمكنك غسل شعرك لبضعة أيام بعد العلاج، ليس هذا فقط ، لا يمكنك غسل شعرك كثيرًا بعد علاج الكيراتين، كل هذا يمكن أن يجعل هذا العلاج صعبًا بعض الشيء، كما أنه لا يجب على النساء الحوامل استخدام الكيراتين للشعر.