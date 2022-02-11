شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدّمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية. ونشر الحساب الرسمي لصحة الرياض، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، انفوجراف يرصد فيه أهم هذه النصائح والتي جاءت كالتالي: 1- الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة. 2- الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها. 3- عدم ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهوام 4- أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال. 5- عدم شراء السلطات والأطعمة من البائعة المتجولين.

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