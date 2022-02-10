3 طرق فعالة للتغلب على مشاكل الجهاز الهضمي.. لا تنس السوائل

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القاهرة - سامية سيد - في اللحظة التي يلامس فيها الطعام فمك، يبدأ جهازك الهضمي في العمل، من المساعدة على هضم وامتصاص الطعام والمغذيات إلى ضمان طرد الفضلات بشكل فعال من جسمك، لذلك فإن الأداء الفعال للجهاز الهضمي مهم لضمان الصحة الشاملة، ومع ذلك، قد تؤدي بعض المضاعفات الصحية إلى تعطيل صحة الجهاز الهضمي، مما قد يسبب مشاكل مثل الغازات والانتفاخ والإمساك وأشكال أخرى من الانزعاج، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلي.. 3 طرق فعالة يمكنك من خلالها التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي:

لا تنس السوائل

تناول السوائل مهم لصحة الجهاز الهضمي، وذلك لأن السوائل تساعد في عملية امتصاص العناصر الغذائية وتحريك الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي، مما يضمن الترطيب للجسم، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك غير الكافى للسوائل إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ والغازات وآلام المعدة.

عند الحديث عن السوائل، من المهم ملاحظة أن الماء يجب اعتباره مشروبًا إلزاميًا وليس كبديل، وفي حين أنه من الصحيح أن المشروبات المختلفة مثل شاي الأعشاب والعصائر ومرق العظام وما إلى ذلك يمكن أن يكون لها تأثير صحي على الجهاز الهضمي، إلا أنه لا ينبغي استخدامها كبديل للماء، علاوة على ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناول المشروبات المحلاة لأنها تضر أكثر مما تنفع.

حافظ على نشاطك البدنى

لا تنس الحفاظ على نشاطك البدنى إذا كنت ترغب في تنظيم عمل جهازك الهضمى بشكل سليم، حيث أظهرت العديد من الدراسات فوائد التمارين في المساعدة على الهضم الصحي، ويمكنك أداء تمارين مثل المشي، والبيلاتس، والجري، واليوجا.

تناول الطعام بشكل جيد

عند الحديث عن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب الانتباه جيدًا إلى أهمية الطعام الذى نتناوله، فالغذاء هو مصدر للماء والألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يحتاجها الجسم من أجل نظام هضمي فعال، لذلك أدخل الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي وتجنب الإفراط في تناول السكر والملح والكربوهيدرات المكررة.