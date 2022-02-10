الحزن والخوف والغضب.. مشاعر تسبّب “متلازمة القلب المكسور”.. ما هو هذا المرض؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 10:16 مساءً

نعم يمكنك الموت اذا كان قلبك مكسورا . انه امر نادر لكنّ شعورا مفاجئا ناتجا عن موت أحد المقربين مثلا أو غضب أو خوف أو صدمة، يمكنه ان يصعق القلب ويجعله في شكل بيضاوي و يتركه غير قادر على القيام بوظيفته.

نشرت ال cnn تقريرا تتحدث فيه عن “متلازمة القلب المكسور” حيث يكون القلب ضعيفا جدا وبالكاد يستطيع ان ينعصر. وفي الحالات الخطرة قد يصل الشخص الى العناية المركزة وقد يؤدي الى الموت في حال عدم العناية الطبية الصحيحة. وفق ما افاد الطبيب المساعد “الان ويتستن” والذي نشر واحدة من الصفحات الأولى للدراسة حول المتلازمة.

وتتحدث أحدى المصابات عن قصتها مع “كسر القلب” وتدعى “ماري بريتينغام” وتقول” تلقيت الصدمة الاولى في عمر 53 وبعدها تلقيت صدمة اخرى في عمر الـ 56 واخرى في عمرـ 69. ولم تكن هذه الصدمات بسبب موت قريب او عزيز. لم يتحطم قلبي بسبب علاقة حب بل كان بسبب صدمة. وتحطم قلبي مرة اخرى بسبب الغضب أما المرة الثالثة فكانت بسبب الخوف.

وسردت المرأة حادثة تعرضت لها في احدى الحفلات التي نظمتها الشركة التي تعمل فيها، ففي عام 2006 طلب منها مديرها ان تحضّر كلمة لتهنئة زملاء لها اثناء تكريمهم. ولما قال مقدم الحفلة: “سنسمع كلمات من 3 موظفين اليوم بهذه المناسبة. وأول المتكلمين ستكون “ماري بريتنغام”. وقالت انها شعرت بصدمة وقتذاك، حيث كان من المفترض ان تقوم وتلقي الكلمة الا انها شعرت بضغط مؤلم في صدرها. كان مؤلما جدا الا انها عزته الى حالة من القلق في حينها.

وتمكنت المرأة ان تعتلي المنصة وتتكلم لبضع دقائق. الا انّ الألم لم يهدأ خلال السهرة، فذهبت الى المستشفى خائفة انها قد تكون تتعرض لأزمة قلبية. وتضيف: “كانت انزيمات القلب عالية، فقام الأطباء بتصويره ووجدوا ان هناك فشلا في القلب. ابي توفي بسبب فشل في القلب عندما كان يبلغ 36 سنة. فظننت اني سأواجه المصير ذاته. الا ان الأطباء أعلموني انني لم أتعرض لأزمة قلبية او فشل قلبي بل لديّ متلازمة “القلب المكسور”.

يفيد الطبيب “ويتستن” بانه قابل حالات اختلال عضلات القلب او اشخاصا يعانون هذه المتلازمة لأول مرة عندما كان شابا يتدرب في المستشفى، تحديدا في احد اقسام القلب عام 1998 عندما وجد 3 حالات غير اعتيادية. “قابلت ثلاث نساء في فترة قصيرة وجميعهن اختبرن أحداثا عاطفية عصيبة. الأولى نتيجة وفاة والدتها، والثانية نجت من حادث سير مروّع، امّا الثالثة فكانت حالتها ناتجة عن لقاء مفاجئ مع احد الأشخاص. والأمر الغريب ان نتائج فحوص النساء الثلاث كانت متشابهة. اذ ان الصور كشفت ان البطين الأيسر من قلوبهن انتفخ وتحول الى شكل غريب”.

وتتشابه عوارض هذه المتلازمة بتلك الناتجة عن ازمة قلبية كالتعرق ووجع الصدر وقصور في التنفس. الا انهما يختلفان بحالة الشرايين حيث ان الازمات القلبية تأتي عادة نتيجة انسداد في الشرايين أما اصحاب هذه المتلازمة فيتمتعون بشرايين طبيعية وغياب الكوليسترول. ويتابع تقرير ال cnn انه في الماضي كان كل الذين يظهرون هذه العوارض يظنون انهم يعانون قصورا في القلب الا انه مع تقدم الوقت بدأت المعلومات عن هذه المتلازمة تنتشر اكثر.

الدكتور “ويتستين” وفريقه بدأوا بدراسة هذه الظاهرة عام 2005 عندما نشروا اولى المعلومات عنها. يقول الطبيب: “قررنا ان نسمي هذه الحالة بـ “متلازمة القلب المكسور” لأنه في الماضي لم يصدّق أحد في مجال الطب ان المشاعر قد تترك آثارا دراماتيكية على قلب الانسان. أردنا ان ننشر الوعي.

ولا تزال اسباب هذه المتلازمة غير معروفة بشكل كامل حتى اليوم. يقول “ويتستين” : “نعتقد ان تكون المتلازمة مرتبطة باختلال وظيفي في ردة فعل الجسم عندما يفرز بعض الهورمونات كالادرينالين والنورادرينالين والدوبامين التي تستخدمها اجسامنا لتحضّرنا للهروب او الوقوف او القتال مثلا. ويضيف ان حوالي 2% من الناس الذين يدخلون غرف الطوارئ بسبب أزمة قلبية قد يكون لديهم المتلازمة وفق تقديرات. وأفادت دراسة نشرت عام 2020 بهذا الشأن بأن الاصابات تتزايد لا سيما بين النساء. وهذا التزايد في تشخيص الحالات مردّه ببساطة الى التوعية في صفوف الأطباء حول المتلازمة.