ثلاث أكواب من القهوة يومياً تساعدك للعيش فترة أطول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

يمكن أن يساعدك شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً على العيش لفترة أطول، وفقاً لدراسة استمرت عقداً من الزمان.

وفي تقرير نشرته (دايلي ميل) وترجمته (صوت بيروت انترناشونال) أكدت من خلاله ان شاربو المشروبات الساخنة المنتظمون أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 في المائة, وكانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو يعانون من السكتة الدماغية، كما أظهرت النتائج.

لكنّ الخبراء وجدوا أنّ الفوائد الصحية تأتي فقط من استهلاك البن المطحون، وليس الأصناف الفورية.

إنّ شرب أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم ليس له أي آثار جيدة، وفقاً لبحث طال ما يقرب من 500 ألف شخص.

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، على الرغم من أنّ الدراسات السابقة كانت متناقضة حول ما إذا كان يمكن أن تفيد أو تضر بالصحة.

بالإضافة إلى الكافيين، يحتوي المشروب أيضاً على المعادن ومضادات الأكسدة. ربطت بعض الدراسات ذلك بتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والخرف.

ومع ذلك، أشار آخرون إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والموت من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الأكاديميين في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أنّ المشروب لا يزيد من ضغط الدم وله فوائد في القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور ستيفن بيترسن، أحد المؤلفين من كوين ماري، أنّ النتائج تظهر أنّ استهلاك القهوة المعتدل ليس ضاراً للقلب والأوعية الدموية وقد يكون مفيداً.

وقال: “على حد علمنا، هذا هو أكبر الأبحاث حتى الآن الذي يركز على الآثار القلبية الوعائية لاستهلاك القهوة.”

تم أخذ المشاركين من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وكان عمرهم 56 سنة في المتوسط، ولم يكن لديهم أمراض القلب عندما بدأت الدراسة.

تمت متابعة المتطوعين لمدة 11 عاماً، مما سمح للخبراء بتحليل الاختلافات بين المجموعات.

من بين المشاركين، 22 في المائة كانوا يشربون القهوة و 58 في المائة شربوا ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

اعترف الآخرون بالحصول على ثلاثة أكواب على الأقل، وفقاً للدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

وأظهرت النتائج أنّ أولئك الذين شربوا ما بين 0.5-3 أكواب يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 في المائة من غير شاربي القهوة بحلول نهاية الدراسة.

وفى الوقت نفسه، كانوا 17 في المائة أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية و21 في المائة أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بشاربي القهوة.

وكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من الذين لا يشربون القهوة. ولم يفحص الباحثون السبب، ولكن من المعروف أنّ الكافيين يثبط الشهية، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة والظروف الصحية المرتبطة بها.

أولئك الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم لم يكونوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وهو مصدر قلق ذكر في الدراسات السابقة. ولكن كان لديهم معدلات وفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بنسبة مماثلة، لمن لا يشربون القهوة، مما يشير إلى أنّ ثلاثة أكواب في اليوم هي الحد الأقصى الذي يمكن أن يستهلكه الناس للحصول على فوائد صحية.

لم يكتشف الباحثون أي زيادة في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين أولئك الذين شربوا القهوة يومياً، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أنّ المشروب الذي يحتوي على الكافيين يسبب الحالة.

ومع ذلك، عندما نظرت المجموعة في الفوائد الصحية بناء على نوع القهوة التي شربها المشاركون، لم يكن لدى أولئك الذين تناولوا القهوة سريعة الذوبان، أي حوالي ربع المجموع، أي فوائد صحية.

وقال الباحثون أنّ هذا يرجع على الأرجح إلى الاختلافات في كيفية صنع القهوة.

تحتوي القهوة سريعة الذوبان على المزيد من الكافيين ومضادات الأكسدة، ولكنها تحتوي على ضعف كمية مادة الأكريلاميد، وهي مادة موجودة في بعض الأطعمة والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الجهاز العصبي.

وقال الفريق أنّ التأثير الإيجابي للقهوة يمكن تفسيره بالتغيرات في بنية القلب بين أولئك الذين تناولوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

قاموا بفحص فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية، ل 30,000 من المشاركين، ورأوا علامات على أنّ أولئك الذين شربوا القهوة لديهم قلوب أكثر صحة.

أولئك الذين تناولوا كمية معتدلة أو عالية من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كان لديهم بطينات قلب أكبر، مما يعني أنه يمكنهم ضخ المزيد من الدم.