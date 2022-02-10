فتق المعدة.. أهمّ الأسباب وطرق العلاج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - يحدث الفتق الحجابي أو “فتق المعدة” عندما تنتفخ المعدة إلى الصدر من خلال فتحة في الحجاب الحاجز، وهي العضلة التي تفصل بين المنطقتين، وهذه الفتحة تسمى الفجوة؛ لذلك تسمى هذه الحالة المرضية أيضاً بفتق الفجوة.

وعادة يمر المريء (أنبوب الطعام) من خلال الفجوة ويلتصق بالمعدة، وفي الفتق الحجابي المنزلق، تنزلق المعدة والجزء السفلي من المريء إلى الصدر من خلال الحجاب الحاجز؛ حيث يعاني معظم المصابين بفتق الحجاب الحاجز من هذا النوع من الفتق.

ويعَد الفتق المريئي أكثر خطورة؛ إذ يظل المريء والمعدة في مكانهما، لكنّ جزءاً من المعدة يضغط من خلال الفجوة للجلوس بجوار المريء، ويمكن أن تنضغط المعدة وتتراجع إمكانية إمدادها بالدم، وقد يسمي الطبيب هذا بـ”الفتق المختنق”.

في السطور التالية، نستعرض معاً أعراض وأسباب وعلاج فتق المعدة، بحسب ما ذكر موقع “ويب ميد” الطبي:

أعراض فتق المعدة

لا يلاحظ كثير من الأشخاص المصابين بفتق الحجاب الحاجز “فتق المعدة” أيةَ أعراض، ولكن قد تظهر لدى بعض المرضى أعراض مثل:

– الحموضة المعوية من مرض الجزْر المعدي المريئي (جيرد).

– ألم صدر.

– الانتفاخ.

– التجشؤ.

– صعوبة في البلع.

– طعم مزعج في الفم.

– اضطراب في المعدة وقيء.

– ارتجاع الطعام أو السوائل من المعدة إلى الفم.

– ضيق في التنفس.

– ألم شديد في الصدر أو البطن.

– معدة مضطربة مزمنة.

– القيء.

– عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغازات.

أسباب فتق المعدة

ارتفاع الضغط في بطنك نتيجة الحمل أو السمنة أو السعال أو رفع شيء ثقيل، من أسباب فتق المعدة

لا يعرف الأطباء سبب حدوث معظم الفتق الحجابي “فتق المعدة”، ولكن قد تشمل الأسباب ما يلي:

– أن يولد الطفل مع فتحة فجوة أكبر من المعتاد.

– التعرض لإصابة بهذه المنطقة.

– التغيرات في الحجاب الحاجز مع التقدم في العمر.

– ارتفاع الضغط في البطن نتيجة الحمل أو السمنة أو السعال أو رفع شيء ثقيل.

– يحدث فتق الحجاب الحاجز في كثير من الأحيان عند النساء، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

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علاج فتق المعدة

لا يلاحظ معظم الناس أعراض فتق الحجاب الحاجز ولا يحتاجون إلى علاج، لكن إذا كنتِ تعانين من ارتجاع المريء؛ فقد يقترح طبيبك أدوية لعلاج هذه الأعراض، بما في ذلك:

– مضادات الحموضة لإضعاف حمض المعدة.

– مثبطات مضخة البروتون أو حاصرات مستقبلات H-2 لمنع معدتك من تكوين الكثير من الحمض.

– المواد المسببة للحركة لجعل العضلة العاصرة للمريء -وهي العضلة التي تمنع حمض المعدة من الارتداد إلى المريء- أقوى، كما أنها تساعد عضلات المريء على العمل، وتساعد المعدة على التفريغ.

– قد يقوم طبيبك بإجراء عملية جراحية إذا كنتِ تعانين من فتق المريء (عندما يضغط جزء من المعدة من خلال الفجوة) حتى لا تختنق معدتك، وقد تحتاجين أيضاً إلى الجراحة إذا كان الفتق المنزلق ينزف أو أصبح كبيراً أو مختنقاً أو ملتهباً.

– تغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية، مثل:

– عدم ممارسة الرياضة أو الاستلقاء لمدة 3 أو 4 ساعات بعد تناول الطعام.

– تجنب الأطعمة الحمضية، مثل عصير البرتقال وصلصة الطماطم والصودا.

– اتباع نظام غذائي من الأطعمة المهروسة والطرية لمدة تصل إلى 2-3 أسابيع بعد الجراحة.

– التقليل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية والخل والشوكولاتة والكافيين.

– تناول وجبات أصغر (أربع أو خمس وجبات صغيرة كل يوم) وتناول الطعام ببطء.

– رفع رأس السرير حوالي 6 بوصات.

– عدم ارتداء أحزمة ضيقة أو ملابس تضغط على البطن.

– تخفيض الوزن الزائد.

– الإقلاع عن التدخين؛ إذ يعتبر التدخين من العوامل المسببة للحموضة الشديدة.