بمناسبة اليوم العالمي للبقول.. اليكم فوائدها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 07:22 مساءً - منذ 36 دقيقة

يُصادف اليومُ العاشر من فبراير “اليومَ العالمي للبقول”، تلك الحبوب الصغيرة المحمّلة بالفوائد الصحية، والتي قد يجهلها كثيرون.. إليك فوائد البقول في الموضوع الآتي، بحسب “سانتيه ماجازين” الفرنسية:



ما هي أبرز أنواع البقول وأكثرها استهلاكاً؟

هناك تنوع هائل من البقول (المعروفة أيضاً باسم البقوليات) المزروعة والمستهلكة حول العالم، لعل أبرزها: الفاصوليا (أسود، أحمر، أخضر..) – العدس (بني، أخضر، مرجاني، مجروش..) – الحمص – الفول – فول الصويا بجميع أصنافه.

ما هي فوائد البقوليات؟

للبقوليات فوائد صحية جمّة

توفر البقول طاقة عالية الجودة، وتحدُّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، “السمة الغذائية الرئيسية للبقول، هي محتواها العالي من الكربوهيدرات – ما بين 11 و17 جراماً لكل 100 جرام (وزن مطبوخ) – مما يجعل تصنيفها في عائلة النشويات”.. تؤكد الدكتورة كورين شيشبورتيش-عياش، اختصاصية التغذية: تتواجد هذه الكربوهيدرات على شكل نشا مع الألياف والبروتين، وتوفر الوقود المفضل للدماغ والعضلات، مؤشر نسبة السكر في الدم لديها (GI) منخفض بالفعل؛ مما لا يتسبب تناولها بارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم.

البقول خالية من الغلوتين

على عكس العديد من منتجات الحبوب، يمكن تناول العدس والحمص والفول المجفف – والمنتجات المصنوعة منها (الدقيق، وما إلى ذلك) – من قِبل مرضى الاضطرابات الهضمية والأشخاص الذين لا يعانون من حساسية تجاه الغلوتين.

تساعد في منع الاضطرابات الأيضية وأنواع معينة من السرطان (خصوصاً سرطان القولون)

سرّها في محتواها العالي من الألياف: 4.5 إلى 16.5 جرام لكل 100 جرام (الوزن المطبوخ)، “إن تناولها بانتظام يجعل من الممكن الوصول إلى المدخول اليومي الموصى به، المحدد عند 25 جم”، تؤكد الدكتورة شيشبورتيش-عياش: تقلل الألياف امتصاص الدهون والكوليسترول، وتبطئ من امتصاص الكربوهيدرات وتمنع ركود العناصر غير المرغوب فيها في الأمعاء.



البقول توازن العبور والنباتات المعوية

تزيد أليافها من حجم البراز في حالة الإمساك، وتلتقط الماء في الجهاز الهضمي في حالة الإسهال، وتؤكد الدكتورة مارتين كوتينات، اختصاصية التغذية والجهاز الهضمي: “بالإضافة إلى ذلك، عندما تصل سليمة إلى الأمعاء؛ فإنها تغذي البكتيريا النافعة هناك، وبالتالي تساهم في تنوع وصحة الكائنات الحيّة الدقيقة”.



بديل مهم للبروتينات الحيوانية

100 جرام من البقوليات المطبوخة توفر 5.6 إلى 10 جرام من البروتين، وهو ما يعادل 50 جراماً من اللحوم أو الأسماك، ومن ثَم فإنَّ وضعها في القائمة، يجعل من الممكن تقليل أو حتى استبدال المنتجات الحيوانية، ولاسيما اللحوم الحمراء، التي يوصى بتقليل استهلاكها.. “كوني حذرة: البروتينات غير مكتملة؛ أي أنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم”، كما تحذر الدكتورة شيشبورتيش-عياش: للاستفادة من تناول البروتين وجودته الكاملة، يجب دمجها مع الحبوب (الكينوا، البرغل، السميد، الأرز.. إلخ).



توفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن

وبالتالي فهي تحتوي، بمستويات متفاوتة اعتماداً على البقول، على فيتامينات المجموعة بي B، والمغنيسيوم، والحديد (حتى لو كانت أقل امتصاصاً من تلك التي من أصل حيواني)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك.



البقول من الأطعمة الرخيصة التي تبقى في حالة جيدة

البقول وسيلة لتوفير المال عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح؛ ففي الشتاء، عندما تكون الخضار الطازجة نادرة ومكلفة؛ فإنها تضيء الحساء، يمكن أن تحل محل البطاطس، وتضاف إلى الخضار (الكراث، والملفوف، والجزر)؛ مما يثري الحساء.