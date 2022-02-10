شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها من عينيك.. علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يشير إلى وجود فائض من الكوليسترول في مجرى الدم، مما يحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة قلبية، ويُعرف فرط كوليسترول الدم أيضًا باسم اضطراب الدهون أو فرط شحميات الدم، وقد تتسبب هذه الحالة فى ظهور مجموعة من الأعراض من بينها حدوث تغييرات فى العين، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الأعراض العامة لارتفاع الكوليسترول فى الدم:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار ليست له أعراض مرئية باستثناء بعض العلامات التحذيرية العامة والشائعة وتشمل: الغثيان، والتنميل، والتعب، وارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس، وألم الصدر أو الذبحة الصدرية.

ولأن هذه الأعراض ترتبط أيضًا بمضاعفات طبية أخرى بسببها، لا يدرك الناس حالة ارتفاع الكوليسترول حتى وقت متأخر.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في العين

حسب التقارير، تظهر بعض التغييرات فى العين بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أن هذه الأعراض ليست خاصة بهذه الحالة فقط، لذلك يجب عند ملاحظة هذه الأعراض استشارة الطبيب على الفور.

ظهور "Xanthelasmas" هي لويحات بيضاء أو صفراء تظهر على السطح الخارجي للجفن العلوي من العين، وعلى الرغم من أن هذه الحالة مرتبطة أيضًا بحالات طبية أخرى، إلا أن ارتباطها بفرط شحميات الدم يُقترح أيضًا بشكل شائع، وعادة ما تكون هذه اللويحات لينة وشبه صلبة.

قوس القرنية هو أيضًا مؤشر آخر على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو عبارة عن حلقة بيضاء شاحبة حول قزحية العين، والقزحية هي الجزء الملون من العين، ويقول الخبراء: "إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا ولديك قوس قرني، فهذه علامة قوية على إصابتك بفرط كوليسترول الدم العائلي".