شكرا لقرائتكم خبر عن اعتنى ببشرتك من الأطعمة.. استخدمى البابايا والطماطم والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الاعتماد على النظام الغذائى الصحى للحصول على بشرة صحية، دون الحاجة للجوء إلى عدد كبير من المركبات الكيميائية غير الآمنة لإضافتها لروتين العناية بالبشرة، ويمكن أن توفر الأطعمة الفائقة التغذية التي تحتاجها البشرة، والأطعمة الفائقة المقصود بها ببساطة هى تلك الغنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات والدهون الصحية، وكل هذه المكونات ضرورية لصحة الجلد، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

مع تغير الفصول، تتغير أيضًا متطلبات العناية بالبشرة لدينا، حيث تصبح بشرتنا باهتة وبلا حياة مع انخفاض درجة الحرارة، حيث يفقد الجلد زيوته الطبيعية ورطوبته مما يتسبب في مشاكل الجلد، ولكن مع إتباع النظام الصحيح للعناية بالبشرة يمكن الحصول على بشرة صحية.

وفقًا لخبراء التجميل والعناية بالبشرة، هناك بعض تركيبات العناية بالبشرة الرائعة التي يمكن أن تصنعها بنفسك باستخدام مكونات سوبر فوود المتوفرة فى منازلنا ويسهل الحصول عليها.

العسل مع الشوفان والحليب لتقشير البشرة

هذه المكونات يمكن استخدامها لتقشير بشرتك بلطف، فقط قومى بطحن بعض الشوفان واخلطى العسل واضيفى القليل من الحليب للحصول على هذا المقشر المصنوع منزليًا، حيث يضمن هذا المزيج أن بشرتك لا تفقد زيوتها الطبيعية وتعمل كمضاد أكسدة فائق لبشرتك، مما يجعلها ناعمة ونضرة، يجب أن يتم ذلك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القهوة والشوكولاتة مع اللبن الرائب

تتمتع هذه الأطعمة الفائقة بالقدرة على تفتيح الهالات السوداء بشكل طبيعي وتوفير الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية وتنعيم البشرة، ما عليك سوى إضافة كميات متساوية من القهوة سريعة التحضير ومسحوق الشوكولاتة وبعض اللبن الرائب ووضعها كـ"ماسك" على بشرتك لتتركها منتعشة وناعمة.

الطماطم وماء الورد "تونر" سحري للبشرة

هذه واحدة من أفضل الطرق لتنظيف بشرتك، للحصول على إحساس رطب ومنعش، فقط اضيفى كميات متساوية من ماء الورد وعصير الطماطم الطازج، وخذي قطعة قطن وامسحيه برفق على وجهك، فهو مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين أ وسى، وينظف البشرة ويقلل من الدهون ويشد المسام ويجعلها نضرة، ويمكنك استخدامه مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

ثمار الحمضيات لإطلالة رطبة

عصير جميع الحمضيات الطازجة مثل اليوسفي والبرتقال والبطيخ غنية بفيتامين C، ويمكن وضعه مباشرة على بشرتك، حيث تمنح البشرة التوهج اللازم، فقط ضعي عصير هذه المكونات برفق على بشرتك باستخدام القطن واغسليه بعد 15 دقيقة للحصول على مظهر منتعش فوريًا.

البابايا لبشرة صحية ومتجددة

تشتهر البابايا بمحتواها من مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، وغالبًا ما يتم إغفال خصائصها القوية المضادة للشيخوخة، فقط اهرسي البابايا واضيفي ملعقة كبيرة من العسل لترطيب إضافي، ثم ضعيه على الوجه، سيساعد قناع الوجه هذا على تنشيط بشرتك وشدها وجعلها تبدو نضرة وحيوية.