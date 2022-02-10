شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بمتغير أوميكرون .. طبيب روسى يوصيك بالتخلى عن شرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى طبيب روسي جميع المصابين بمتغير أوميكرون لكورونا وكذلك المتعافين من الفيروس التخلي عن شرب القهوة واستبدالها بمشروب آخر صحي وهو الشاي الأخضر، في السطور التالية نتعرف على السبب وراء ذلك.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "جازيتا.رو" الروسية ما أوصى به الدكتور إيجور ماتسوكين، أخصائي طب الأعصاب، من التخلي عن شرب القهوة خلال فترة الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال الدكتور إيجور ماتسوكين، أخصائي طب الأعصاب "خلال فترة ما بعد كورونا يجب تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين إلى الحد الأدنى، وذلك لأن هذه المادة تستنفد حمض الأدينوزين ثلاثي الفوسفوريك (ATP) في الجسم، والذي يلعب دورا مهما في عمليات استقلاب الطاقة والمواد، لأن مستوى هذا الحمض بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يكون منخفضا جدا."

علاوة على ذلك يسبب الكافيين جفاف الجسم، ما يؤدي إلى زيادة خطر تخثر الدم كما يؤدي إلى انخفاض مستوى مختلف العناصر الدقيقة في الدم وهذه جميعها تؤثر سلبا في عمل القلب والأوعية الدموية ولهذه الأسباب يجب استبدال القهوة بمشروب الشاي الأخضر المخفف.

والشاي الأخضر مشروب له فوائد صحية عديدة فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع الإصابة بالأمراض ويمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي على مواد تمنع الالتهاب ومضادات الأكسدة، وهذا يعني أن شرب الشاي الأخضر سيجعل الجهاز المناعي يعمل بكفاءة أكبر دون وضع خلايا الجسم في خطر.

والشاي الأخضر قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن نشاط الدماغ ويقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.