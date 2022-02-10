خبر سار للمقعدين… تقنية واعدة تساعد على المشي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 01:15 مساءً - منذ ساعتين

ابتكر علماء تقنية جديدة تستخدم غرسات ثلاثية الأبعاد للحبل الشوكي البشري، تساعد الأشخاص المصابين بالشلل من المشي مرة أخرى.

وقال الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة “أدفانسد سينس”، إن الغرسات ثلاثية الأبعاد، المصنوعة باستخدام الخلايا البشرية، حققت معدل نجاح بنسبة 80٪ في استعادة القدرة على المشي عند الفئران المشلولة في المختبر.

يتم تحويل عينات الأنسجة المأخوذة من المرضى إلى غرسات عاملة في النخاع الشوكي من خلال عملية تحاكي نمو الحبل الشوكي في الأجنة البشرية.

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، يخطط العلماء ليكونوا قادرين على إنشاء غرسات شخصية لإصلاح الأنسجة التالفة من الإصابة، ودون التعرض لخطر الرفض من قبل الجسم.

ويستعد العلماء للتجارب السريرية على البشر ويأملون أن يتم زرع الأنسجة في السنوات القادمة في الأشخاص المصابين بالشلل لتمكينهم من الوقوف والمشي مرة أخرى.

هذه هي المرة الأولى في العالم التي تؤدي فيها الأنسجة البشرية المهندسة المزروعة في نموذج حيواني مصاب بالشلل المزمن، للتعافي.

وقد استخدم الباحثون الهندسة الوراثية لإعادة برمجة الخلايا وإعادتها إلى حالة تشبه الخلايا الجذعية الجنينية والتي يمكن أن تتحول إلى أي نوع من الخلايا في الجسم، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.