طرق طبيعية لتنظيف القولون 

بيروت - نادين محمد -

للطعام الذي نأكله تأثير مباشر على كيفية عمل أجسامنا ، لذا من المهم أن نأكل بوعي للحفاظ على صحة جيدة.

جلدنا وأمعائنا كلاهما عضوان أساسيان، فإن ميكروبيوم الأمعاء يساعد في الحفاظ على الحاجز المعوي وحمايته، مما يقلل من دخول السموم إلى مجرى الدم من ثم لا يصل إلى الجلد ويؤثر عليه. إذا كان هذا الحاجز ضعيفًا ، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى إطلاق اشارات تسبب الالتهابات، مثل السيتوكينات ، التي تنتقل إلى مجرى الدم ثم إلى الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب ومشاكل الهضم.



لتلخيص ذلك ، فإن القناة الهضمية غير الصحية هي سبب رئيسي في مشاكل الجلد مثل الأكزيما ، أو على الاقل تجعل بشرتك تبدو باهتة.

١- قومي بتضمين البريبايوتكس والبروبيوتيك في نظامك الغذائي

البروبيوتيك هي شكل من أشكال ما نسميه البكتيريا الجيدة التي نتناولها من خلال الطعام والمكملات الغذائية لمساعدة الأمعاء والمناعة والصحة العامة. ثبت من خلال العديد من الدراسات البحثية أن استخدام البريبايوتكس يساعد بشكل فعال في الوقاية والعلاج من أمراض الجلد الالتهابية مثل الأكزيما والتهاب الجلد. تعتبر الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي، ممتازة لصحة الأمعاء والبشرة لأنها تدخل الميكروبات الجيدة إلى النظام.

ما هي البريبايوتكس؟ إنها نوع من الألياف التي تعمل كغذاء للبكتيريا للمساعدة في تصعيد البكتيريا النافعة. لذلك ، تلعب البريبايوتكس دور الغذاء للبروبيوتيك لمساعدتها على العمل بكفاءة. بعض الأمثلة الجيدة على الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك هي الموز غير الناضج والتفاح والثوم والبصل والخرشوف والبروكلي والقرنبيط والفول والعدس.



٢- الماء هو المفتاح

الترطيب مهم لطرد السموم من أمعائك ولتعزيز الصحة العامة. لذا، شرب ثمانية أكواب كل يوم أمر ضروري للمساعدة في الحفاظ على بشرتك وأمعائك بصحة جيدة. إذا لم تكوني من محبي شرب الكثير من الماء ، فيمكنك دائمًا تزويده بشرائح الليمون وأوراق النعناع أو الفواكه مثل الفراولة والبطيخ.

٣- الألياف

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف. اختاري الفاكهة بدلاً من عصائر الفاكهة للحصول على أقصى فائدة بدون إضافة مواد حافظة أو سكر. يمكنك مثلا تناول الفشار لأنه وجبة خفيفة رائعة وصديقة للأمعاء. بالطبع ، تجنبي الفشار بالزبدة والكراميل .



٤- مضغ الطعام

عندما تمضع الطعام بشكل صحيح ، ينتج جسمك المزيد من الإنزيمات ، مما يساعد في الهضم السليم عن طريق تكسير الطعام وإيصاله إلى حيث يحتاج.

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