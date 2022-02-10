نظام غذائي سريع لحرق الدهون قبل يوم الحب

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بيروت - نادين محمد -
لا تحتمل أي سيدة وزنها الزائد وتسعى بسرعة لانقاصه بمختلف الوسائل. اليوم وقبل ايام من الاحتفال بـ يوم الحب، يمكن خسارة وزنك بفضل رجيم صحي وسريع . لكن لا يكفي أن تعتمدي على الحمية فقط بل يجب ممارسة التمارين الرياضية التي ستساعدك على التخسيس بسرعة وحرق الدهون المتراكمة.
اليوم الأول
وجبة الإفطار: خبز القمح – بيضة مسلوقة – بعض من اللوز – كوب شاي أخضر.
وجبة الغداء: كوب من الزبادي – سلطة الخضار، ويمكن تناولها مع قطع التونة مضاف أليها الليمون زيت الزيتون.
وجبة العشاء: شوربة العدس، ويمكن تناولها قبل ساعات من النوم.
اليوم الثاني
وجبة الإفطار: طبق من حبوب الشوفان مضاف اليه الفاكهة، علاوة على المكسرات.
وجبة الغداء: طبق الخضروات الورقية والمتمثلة في كرفس، لفت، علاوة على الملفوف.
وجبة العشاء: قطعة من الدجاج المشوي مع طبق من شورة الخضار.
اليوم الثالث
وجبة الإفطار: كوب من الشاي – بيضة واحدة مخفوقة.
وجبة الغداء: طبق من السلطة مضاف له القليل من التوابل.
وجبة العشاء: سمك مشوي – طبق من الخضار كالسبانخ أو القليل من الكوسا.
اليوم الرابع
وجبة الإفطار: عصير السبانخ مضاف له موز وهو من المشروبات التي تعمل على زيادة الحرق.
وجبة الغداء: تناول كوب من الزبادي – 2 حبة من البيض مسلوق.
وجبة العشاء: دجاج مشوي أو لحم مشوي مع توابل الثوم – طبق صغير من الأرز – علاوة على القليل من الخضار.
اليوم الخامس
وجبة الإفطار: كوب من الشاي – طبق من الحبوب الكاملة.
وجبة الغداء: كوب من الزبادي – فاكهة الرمان – طماطم أو جزر.
وجبة العشاء: طبق من شوربة المشروم – طبق من الخضار، ويفضل تناولهم قبل النوم بعدة ساعات.
اليوم السادس
وجبة الإفطار: حبة من الموز – شكولاتة داكنة.
وجبة الغداء: الدجاج المشوي أو اللحم المشوي خالي الدهن – الخضار – البطاطا الحلوة.
وجبة العشاء: كوب من الزبادي – علبة من التونة بدون زيت.
اليوم السابع
وجبة الإفطار: كوب من الشاي الأخضر – طبق من البيض المقلي مع الفاصوليا المطبوخة.
وجبة الغداء: كوب من الزبادي علاوة على طبق من السلطة.
وجبة العشاء: طبق من شوربة الخضار أو شوربة المشروم – قطعة من الدجاج المشوي.
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