نظام غذائي سريع لحرق الدهون قبل يوم الحب

بيروت - نادين محمد -

لا تحتمل أي سيدة وزنها الزائد وتسعى بسرعة لانقاصه بمختلف الوسائل. اليوم وقبل ايام من الاحتفال بـ يوم الحب، يمكن خسارة وزنك بفضل رجيم صحي وسريع . لكن لا يكفي أن تعتمدي على الحمية فقط بل يجب ممارسة التمارين الرياضية التي ستساعدك على التخسيس بسرعة وحرق الدهون المتراكمة.

اليوم الأول



وجبة الإفطار: خبز القمح – بيضة مسلوقة – بعض من اللوز – كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي – سلطة الخضار، ويمكن تناولها مع قطع التونة مضاف أليها الليمون زيت الزيتون.

وجبة العشاء: شوربة العدس، ويمكن تناولها قبل ساعات من النوم.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار: طبق من حبوب الشوفان مضاف اليه الفاكهة، علاوة على المكسرات.

وجبة الغداء: طبق الخضروات الورقية والمتمثلة في كرفس، لفت، علاوة على الملفوف.

وجبة العشاء: قطعة من الدجاج المشوي مع طبق من شورة الخضار.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار: كوب من الشاي – بيضة واحدة مخفوقة.

وجبة الغداء: طبق من السلطة مضاف له القليل من التوابل.

وجبة العشاء: سمك مشوي – طبق من الخضار كالسبانخ أو القليل من الكوسا.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: عصير السبانخ مضاف له موز وهو من المشروبات التي تعمل على زيادة الحرق.

وجبة الغداء: تناول كوب من الزبادي – 2 حبة من البيض مسلوق.

وجبة العشاء: دجاج مشوي أو لحم مشوي مع توابل الثوم – طبق صغير من الأرز – علاوة على القليل من الخضار.

اليوم الخامس



وجبة الإفطار: كوب من الشاي – طبق من الحبوب الكاملة.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي – فاكهة الرمان – طماطم أو جزر.

وجبة العشاء: طبق من شوربة المشروم – طبق من الخضار، ويفضل تناولهم قبل النوم بعدة ساعات.

اليوم السادس



وجبة الإفطار: حبة من الموز – شكولاتة داكنة.

وجبة الغداء: الدجاج المشوي أو اللحم المشوي خالي الدهن – الخضار – البطاطا الحلوة.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي – علبة من التونة بدون زيت.

اليوم السابع



وجبة الإفطار: كوب من الشاي الأخضر – طبق من البيض المقلي مع الفاصوليا المطبوخة.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي علاوة على طبق من السلطة.

وجبة العشاء: طبق من شوربة الخضار أو شوربة المشروم – قطعة من الدجاج المشوي.

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