شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يمكن الإصابة بمتحورين لفيروس كورونا في نفس الوقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

يتساءل كثيرون هل يمكن للشخص أن يصاب بمتحورين لفيروس كورنا في نفس الوقت؟

يرد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، على هذا التساؤل، عبر صحيفة الأهرام المصرية، حيث يؤكد إنه يجب أن نعي أن أوميكرون هو نفسه كورونا، والأمر نفسه ينطبق على دلتا ودلتا بلس وأوميكرون الخفي الجديد B1 و B2 لأن جميعهم متحورات كورونا.

وحول احتماليه أن يصاب الفرد بمتحورين كشف الدكتور أمجد الحداد عن مفاجأة كبيرة بأنه من الممكن أن يصاب الفرد بأكثر من متحور لفيروس كورنا في الوقت نفسه.

ويوضح أن الإصابة بمتحورين، تحدث على سبيل المثال، عندما يتعرض الشخص السليم لاثنين من المصابين أحدهما مصاب بأوميكرون والآخر مصاب بدلتا؛ فيصبح السليم بذلك بمصاب بعدوتين فيروسيتين في نفس الوقت؛ نتيجة تعرضه لشخصين مصابين بعدوي بمتحورين مختلفين.

وأضاف الحداد: يعتبر الشخص ضعيف المناعة أكثر عرضة لهذه الإصابة الثنائية؛ ووقع الإصابة يكون بالطبع أخطر من صاحب المناعة القوية.

أكد الدكتور أمجد الحداد، أن علاج المتحورين من كورونا أو ما يسمى أوميكرون؛ نركز فيه باعتبار أوميكرون ضعيف ولكن الإصابة بدلتا تكون أشد؛ ولذلك يتم التعامل مع المصاب بمتحورين على أنه مصاب بعدوى تنفسيه واحدة ويعالج من المتحورين ببروتوكول واحد؛ ولكنه يحتاج إلى متابعة جيدة في المستشفى باعتبار أن لديه نوعين من الإصابة.

ولا يفضل علاجه بالمنزل؛ لأننا لا نعلم ما هي الأنواع التي أصابته إلا إذا توجه للمستشفى؛ وعمليا حتى الآن لم يتم تسجيل ظهور للإصابة بمتحورين؛ ولكن نظريا وطبيا من الممكن أن يصاب الشخص بمتحورين.