شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة بسيطة للتغلب على الشعور بالدوار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعد الدوخة عند الوقوف ظاهرة شائعة، سببها الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، الذي يسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي.

وتحدث هذه الحالة عندما تنتقل من الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف، كون الدم يتجمع في ساقيك بشكل مؤقت، بينما تكون هناك استجابة متأخرة لهذا التحول في الدم، ويجب على الجسم أن يعمل بجد لإعادة الدم إلى القلب، بحسب روسيا اليوم.

ورغم أن هذه الحالة بسيطة وبالكاد تحدث لكثيرين، فإن أبحاثا ربطتها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والخرف.

ووجد الباحثون أن تحريك عضلات الجسم السفلية، يقلل من احتمالات ظهور أعراض الدوار عند الوقوف، وقد ثبت ذلك بتحليل مختلف مقاييس الدم والقلب.

وتضمنت إحدى الطرق تقاطع الساقين أثناء الجلوس، متبوعا بشد وإرخاء عضلات الفخذ والأرداف فور الوقوف.

أما التمرين الآخر، فهو عبارة عن رفع الركبتين عند الجلوس، حتى لا تصبح القدمين ملامستين للأرض، مع تكرار العملية بضعة مرات قبل الوقوف.