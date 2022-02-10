5 أسباب تجعل تناول الفاكهة الكاملة أفضل من العصائر

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القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن عصير الفاكهة قد يبدو صحيًا، إلا أنه قد يحمل بعض المشكلات، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، لكن تناول الفاكهة الكاملة يوميًا أفضل صحياً من تناول العصير، وفقاً لخبراء التغذية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول الفاكهة الكاملة ولماذا هي أفضل من العصير، بحسب موقع "health".

هل عصائر الفاكهة غير صحية؟

تكون العصائر في صورة مركزة وخلال هذه العملية، تفقد أهم العناصر الغذائية الموجودة فى القشور .

لا تعد العصائر خيارًا جيدًا لمن يعانون من مرض السكري، حيث يمكن أن تسبب مستويات غير طبيعية للسكر في الدم، بسبب محتواها من السكر.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي العصائر إلى زيادة الوزن وترتبط السمنة وزيادة الوزن بارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل القلب لذا ، قد لا يكون شرب العصائر فكرة جيدة.

5 أسباب تجعل تناول الفاكهة أفضل من العصير 1. تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية

يتم استخراج عصير الفاكهة من الفاكهة الكاملة أثناء صنع عصير الفاكهة، نقوم بإزالة قشر الثمار لكن اللب والجلد في العديد من الفواكه غني بالفيتامينات والعناصر المغذية الأخرى.

إن استخلاص العصير يترك وراءه العديد من هذه العناصر الغذائية فمثلا؛ يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد ، ولكن يتم تخزين الكثير منها في اللب وليس العصير.

2. تحتوي على الألياف الغذائية

العيب الرئيسي لشرب العصير هو نقص الألياف، يحرر العصير السكر في الفاكهة ويقضي على الألياف لهذا السبب يجب عليك دائمًا تناول الفاكهة لأنها غنية بالألياف.

إن وجود الألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأخرى في جلد الفاكهة ولبها يجعلها خيارًا صحيًا أكثر من العصير وبالتالي ، ستكون قادرًا على تسهيل عملية الهضم والتخلص من الإمساك.

3. مضغ الفاكهة تمرين جيد

يجب على الجميع مضغ طعامهم قبل بلعه يساعد مضغ الأطعمة ببطء وبشكل صحيح على تعزيز صحة الأسنان والفم. إلى جانب ذلك، فهو يساعد على الهضم بفضل امتصاص العناصر الغذائية، كما يمنع الإفراط في الأكل مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك امضغ طعامك 24 مرة على الأقل للاستفادة من كل الفوائد.

4. إدارة آلام الجوع

أفضل طريقة للتخلص من آلام الجوع هي تناول الفواكه، يمكن أن تساعد الفواكه عند تناولها خلال وقت الوجبة الخفيفة في تخفيف آلام الجوع من خلال تنظيم الشهية والرغبة الشديدة المرتبطة بالجوع.

في المقابل ، توفر الفاكهة سعرات حرارية كافية ولكن ليست زائدة لأداء جميع أنشطة الجسم بسهولة.

5. يساعد على الشعور بالشبع

تجعلك الفاكهة تشعر بالشبع لفترة أطول وتساعد على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة السريعة ، والتي بدورها يمكن أن تساعدك على التحكم في وزنك ومرض السكري وسكر الدم.



