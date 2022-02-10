إليكم فوائد شرب الماء بالليمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كونسكايا أن شرب الماء بالليمون يحسن عملية هضم الطعام ويساعد على مكافحة الفيروسات.

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة توفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الماء بالليمون يساعد على مكافحة الأمراض الفيروسية ويساهم في تركيب الكولاجين وامتصاص الحديد والزنك وعناصر معدنية أخرى.

وأضافت: يساعد الماء بالليمون على تحسين زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز الصفراء الضرورية لهضم الطعام بصورة طبيعية.

وقالت: “ينصح بشرب 2-3 أكواب من الماء بالليمون قبل 30 دقيقة من تناول الطعام في اليوم. ولكن لا ينصح بتناول هذا الماء على الريق، بل من الأفضل قبل الفطور شرب ماء من دون إضافات. كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء خلال تناول الطعام وبعده مباشرة، لأن هذا يبطء عملية الهضم. ولكن لتليين كتلة الطعام يمكن شرب بضع رشفات فقط”.