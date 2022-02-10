شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع معظم القيود.. بريطانيا تأمل بإنهاء إلزامية الحجر الصحي نهاية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بعد أن رفعت بريطانيا بالفعل معظم القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد؛ توقع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنهاء إلزامية عزل من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بحلول نهاية فبراير.

وتعد المملكة المتحدة التي تدعو حكومتها منذ أسابيع السكان للتعايش مع كوفيد كما هي الحال مع الإنفلونزا، من أولى الدول الأوروبية التي حاولت العودة إلى أسلوب حياة ما قبل الوباء، مستندة الى نسبة تلقيح عالية، مثل الدنمارك أو السويد.

ومطلع العام، شهدت بريطانيا إحدى الدول الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 158,600 ألف وفاة، موجة وبائية شديدة سببها المتحوّرة أوميكرون مع تسجيل أعداد إصابات يومية قياسية، تجاوزت 200 ألف في ذروتها، إلا أن الإصابات بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ، وحالات الاستشفاء كذلك.