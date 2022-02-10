شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من شائعة متداولة تزعم حماية القلب من التوقف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الكحة المتكررة لاتحمي القلب من التوقف أثناء النوبة القلبية بل تزيد العبء عليه، محذرا من استخدام تلك الطريقة.

ويأتي تحذير النمر تزامنا مع انتشار رسالة، تزعم أنه إذا شعر الشخص ببوادر السكتة القلبية وأصبح يشعر بالاغماء فإن لديه فقط عشر ثوان قبل أن يفقد كامل وعيه، وعليه مساعدة نفسه بواسطة الكحة بقوة شديدة وبشكل متكرر.

وتضمنت الرسالة الرائجة، أنه يتم أخذ نفس عميق قبل كل كحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة وتتكرر كل ثانيتين على الاقل بدون توقف أو استسلام، وهو ما نفاه النمر.