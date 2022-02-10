شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مفاجأة بشأن فوائد “النسيان” للإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة جديدة، مفاجأة بشأن فوائد “النسيان” للإنسان والمعلومات المفقودة، حيث أشارت إلى أن النسيان شكل من أشكال التعلم يساعد على الوصول إلى معلومات أكثر أهمية.

وأوضح معدو الدراسة ، أن الذكريات “المفقودة” لا تختفي، لكن الوصول إليها غير ممكن، و أنها تخزن بشكل دائم في خلايا عصبية، حيث تقرر الأدمغة الاحتفاظ ببعضها للوصول إليه، وتجاهل البقية، حسب ديلي ميل البريطانية.

وأجرى الدراسة عالما الأعصاب توماس رايان من كلية ترينيتي في دبلن وبول فرانكلاند من جامعة تورنتو، وقال الدكتور رايان “تخزن الذكريات في مجموعات من الخلايا العصبية تسمى خلايا انغرام والاستدعاء الناجح للذكريات يتضمن إعادة تنشيط هذه المجموعات”.

وأوضح رايان أن الامتداد المنطقي هو أن النسيان يعني العجز عن إعادة تنشيط خلايا انغرام.

والذكريات موجودة، ولكن إذا تعذر تنشيط المجموعات المحددة، لا يمكن تذكرها.