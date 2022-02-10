شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تفعلها يوميًا تسبب الإمساك.. أبرزها قلة شرب الماء والنشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الإمساك بقلة حركات الأمعاء ما ينتج عنها الشعور بالألم وعدم الراحة، ويسعى العديد من الأشخاص لاستعادة الانتظام في الجهاز الهضمي بتناول الملين، إلا أن هناك الكثير من الطرق الطبيعية تساعد في علاج الحالة ، أبسطها شرب الماء وتناول الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف ، إلا أن هناك بعض الأشياء التي نفعلها يوميا قد تؤدى إلى الإمساك ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood"

أسباب إصابتك بالإمساك 1- عدم شرب الماء

شرب القليل جدًا من السوائل يمكن أن يؤدي إلى الإمساك ، الماء هو مفتاح الهضم السليم ، لأنه يساعد على إبقاء الطعام المهضوم يتحرك بسلاسة عبر الأمعاء، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمياه ، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات يمكن أن يساعد أيضًا في منع الإمساك.

2. العمل على الكمبيوتر

حاول أن تأخذ فترات راحة قصيرة وأن تحصل على خمس دقائق على الأقل من الحركة لكل ساعة تجلس بجوار جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. قلة النشاط البدني الكافي

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا بالغ الأهمية من حركات الأمعاء الصحية، وعندما نمارس الرياضة ، يساعد ذلك في تقليل كمية السوائل الممتصة من البراز ، مما يجعل مرور البراز أسهل". "بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة معدل ضربات القلب والتنفس أثناء النشاط البدني، يمكن أن يساعد ذلك في زيادة تقلصات الأمعاء للمساعدة في تحريك البراز من نظامك.

4. التعرق الزائد

بعض الأنشطة البدنية يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا في منع الإمساك قد تكون أيضًا سببًا خفيًا للإمساك عند التعرق الزائد ، فقد يؤدي فقدان الماء في الجسم إلى جفاف خفيف وإمساك إذا لم تعوض عن فقدان العرق.

5. التوتر

هناك علاقة قوية بين أمعائنا وأدمغتنا، عندما نشعر بالتوتر يحدث اضطرابات في وظيفة القناة الهضمية ، مما قد يؤدي إلى الإمساك، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص، ولكنه شائع بشكل خاص لدى الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

6. القليل من الألياف

الألياف هي الجزء غير القابل للهضم من الكربوهيدرات ، مما يعني أنك تفرزها، تميل الأنظمة الغذائية لأولئك الذين يستهلكون الوجبات السريعة إلى أن تكون منخفضة في الألياف مما تساهم في عملية الإمساك ، يساعد تناول الألياف في تقوية الأمعاء لمساعدتها على التحرك بشكل أكثر فعالية عبر نظامك ، وبالتالي المساعدة في تخفيف الإمساك.