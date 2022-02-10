شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية بعدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمرين بانتظام لا يمكن أن يكون مفيدًا إلا عندما تزود جسمك بالكمية المناسبة من التغذية والفيتامينات التي يتطلبها للحفاظ على معدل الأيض مرتفعًا ومساعدة الجسم على التعافي بعد كل جلسة تمرين، فعندما نتحدث عن النظام الغذائي والأطعمة، فإن ما بعد التمرين مهم لمساعدة عضلات الجسم على التعافي، لكن تناول الطعام قبل التمرين ضروري أيضًا ومن أهم الأشياء التي يفوتها الجميع هي تناول وجبة قبل التمرين.لذلك فالتمرين على معدة فارغة هو فكرة غير جيدة.

هل يجب تجنب ممارسة الرياضة على معدة فارغة؟

وفقا لتقرير موقع " healthline"، تشمل خطة ما قبل التمرين الإجابة عن سؤال عما إذا كان يجب عليك ممارسة الرياضة على معدة فارغة أو الفجوة الصحيحة بين التمرين والوجبة، لذا ، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يهتمون بما يجب أن تأكله قبل التمرين أو تتساءل عما إذا كان يجب عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية على معدة فارغة، نعم ، فمن المهم للغاية تناول شيء ما قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، حيث يساعد الأكل جسمك في الحصول على وقود كافٍ حتى تتمكن العضلات من البدء في التمرين على الفور عندما تصل إلى صالة الألعاب الرياضية أو عندما تبدأ في ممارسة الرياضة .

لماذا التمرين على معدة فارغة فكرة سيئة؟

أجسامنا تحتاج إلى وجبات جيدة التغذية والتخطيط قبل كل جلسة تمرين، حيث تحرق عضلات الجسم السعرات الحرارية بشكل أفضل عندما نمدها بالوقود المناسب (من خلال وجبة ما قبل التمرين) لأداء هذه المهمة، وهذا يعني أن حرق السعرات الحرارية الأمثل أثناء التمرين يعتمد على نفس الشيء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول وجبات مناسبة قبل التمرين يساعد أيضًا في منع الإصابات أثناء جلسة التمرين، عندما نبدأ روتين التمرين ، نريد الحصول على أقصى قدر من النتائج.

في هذه العملية ، غالبًا ما نرهق أنفسنا بشد عضلة أو إجهاد جزء من الجسم أو التعب، ولكن إذا ما تم تغذيتها جيدًا فسوف تتجنب الإصابات وتعود إلى التمرين في كل مرة.