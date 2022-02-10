شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الماغنسيوم لصحة قلبك.. كيف تحصل عليه من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الماغنسيوم دورًا أساسيًا في دعم العضلات والأعصاب ومستويات الطاقة ووظيفة الدماغ، وفقًا لمايو كلينك، فإن دوره في الإشارة إلى استرخاء العضلات هو سبب أهميته لصحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع " wellandgood ".

قال صني فيكروم مالهوترا ، طبيب القلب المعتمد من ولاية نيويورك، إن الماغنسيوم يسهل نقل الإلكتروليتات إلى قلبك، مما يساعده على الانقباض والاسترخاء، فهو يمثل النصف الحيوي من كل نبضة قلب ويتم تسجيله كضغط انبساطي (العدد الأقل من مقياس ضغط الدم الذي يتخذه الطبيب عند زيارتك) الضغط الانبساطي بحسب جمعية القلب الأمريكية، هو الضغط بين دقات القلب عندما يرتاح قلبك ويمتلئ بالدم ويتلقى الأكسجين.

وأضاف مالهوترا، أن الضغط الانقباضي هو مقدار الضغط الذي يمارس عندما ينقبض قلبك ويضخ الدم إلى جسمك عبر الشرايين، فالحصول على ما يكفي من الماغنيسيوم هومن 310 إلى 320 مجم للنساء البالغات و 400 إلى 420 مجم للرجال البالغين ، وفقًا لمكتب المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية للمكملات الغذائية (ODS) - يساعد في الحفاظ على إيقاع قلبك بصحة جيدة.

إذن ماذا يحدث إذا لم يكن لديك ما يكفي من المغنيسيوم

تنشأ المشاكل لأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة بشكل مزمن من المغنيسيوم،يمكن أن تشمل الأعراض فقدان الشهية والغثيان والقيء والتعب والضعف ، تشير الأبحاث إلى أن مستويات المغنيسيوم المنخفضة المزمنة ،تعرض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والصداع النصفي والاكتئاب. ويزيد النقص على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني ، وفي حالات قصور القلب الشديد.

كيف يمكن الحصول على المزيد من المغنيسيوم

من السهل جدًا الحصول على القيمة اليومية للمغنيسيوم وجني الفوائد من مصادر الغذاء، المكملات ممكنة ، لكن معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى تناول مكملات الماغنيسيوم إلا إذا أوصى الطبيب بذلك، الماغنيسيوم شائع جدًا في الأطعمة مثل السبانخ والمكسرات والأسماك والشوكولاتة والبذور، وبعض الحبوب الكاملة ، وقبل تناول أي مكملات ، من المهم ملاحظة أنه لا يجب تجاوز كمية الماغنيسيوم الموصى بها.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من المغنيسيوم إلى الغثيان والتشنجات البطنية والإسهال أو أعراض أكثر حدة مثل خفقان القلب والسكتة القلبية إذا تم تناوله بمستويات سامة ، يمكن أن يتفاعل المغنيسيوم الموجود في المكملات الغذائية مع بعض أنواع المضادات الحيوية والأدوية الأخرى .