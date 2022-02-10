شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الجسم مقابل المرطب.. أيهما أفضل للبشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الشتاء يميل الهواء البارد والجاف إلى إزالة الرطوبة من الجلد مما يجعله جافًا ومتقشرًا، ويعد تخصيص العناية بالبشرة لتلبية الاحتياجات الموسمية أمرًا مهمًا، ولكن مع وجود مجموعة متنوعة من الخيارات المخصصة فقط للترطيب، قد يكون من الصعب جدًا اختيار الأفضل من المجموعة.

زيت الجسم مقابل اللوشن

هناك ارتباك شائع يظهر غالبًا خلال فصل الشتاء وهو الانتقاء بين زيت الجسم وغسول الجسم، وفقا لتقرير موقع " healthline"، إذا كان المستحضران يهدفان إلى ترطيب البشرة، فمن أين تنبع صعوبة الاختيار هذه؟ الجواب يكمن في التفاصيل ومستوى الفعالية، وفيما يلي بعض فوائد زيت الجسم وغسول الجسم التي يمكن أن تساعدك في تحديد ما تختاره:

فوائد زيت الجسم:

يوفر ترطيبًا عميقًا: التأثيرات المرطبة لزيت الجسم أكثر اختراقًا مما يساعد على توفير تغذية عميقة وترطيب للبشرة، يمكن أن يكون لهذه الخاصية تأثير علاجي على الجلد.

صديقة للبشرة: زيوت الجسم نقية وأكثر ملاءمة للبشرة، وغالبًا ما تكون خالية من المكونات والمواد الكيميائية المضافة مما يجعلها أقل عرضة للتسبب في الحساسية.

قد يساعد في إنتاج الدهون: الزهم هو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجلد للحفاظ على ترطيبه، ومع خصائص الشفاء الأفضل للزيت، يتم تنظيم إنتاج الزهم وبالتالي تعزيز صحة الجلد.

فوائد مرطب الجسم:

يمكن تخصيصها لعلاج الأمراض الجلدية: يتم تخصيص مجموعة متنوعة من مستحضرات لوشن الجسم لتلبية متطلبات البشرة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الأكزيما والتهاب الجلد والصدفية وما إلى ذلك.

يرطب سطح البشرة بشكل فعال: يمكن أن تعمل كريمات الجسم بشكل فعال عند التعامل مع المشكلات التي تؤثر على سطح الجلد مثل الجفاف والحكة وما إلى ذلك.

قد يكون لها فوائد طويلة الأمد: تأتي اللوشن مع مكونات ومواد كيميائية مضافة يمكن أن يكون لها فوائد طويلة الأمد للبشرة. قد تشمل بعض هذه الفوائد الحماية من أشعة الشمس وفوائد حمض الهيالورونيك وما إلى ذلك.

من أجل اختيار واحد من الاثنين ، من المهم مراعاة العوامل الثلاثة التالية:

نوع البشرة ومتطلباتها

جودة المنتج والمكونات

أحوال الطقس

يمكن أن يكون زيت الجسم خيارًا فعالاً في المناخات الباردة حيث يتعلق الأمر بالحاجة إلى الترطيب العميق والشفاء، من ناحية أخرى ، فإن المستحضرات متعددة الاستخدامات ويمكن أن تكون مفيدة حتى في المناخات الحارة والرطبة. لزيادة مصداقية اختيارك، لا تتردد في استشارة أخصائي العناية بالبشرة.