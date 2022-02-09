شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة علاج جديد لمريضات سرطان الرحم اللاتى لا يستجيبن للعلاج الكيميائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الصحة البريطانية " NHS " إن مئات النساء المصابات بسرطان الرحم سيستفدن من أول علاج جديد لمدة 30 عامًا .ووفقا لجريدة " dailymail"، أعلنت أن بعض المريضات اللاتى يعانين من سرطان بطانة الرحم فى مراحل متقدمة - والذي يؤثر على بطانة الرحم - سيتفيدون من العلاج المناعي لعقار جديد بعد أن وافقت عليه هيئة الرقابة الصحية، والذى يحفز جهاز المناعة لقتل الخلايا السرطانية.



أمل لمرضى السرطان الرحم

سيتم تقديم الدواء عندما يكون للسرطان تغيير معين في الحمض النووي - والذي يشكل حوالي واحدة من كل 4 حالات سرطان الرحم، ووصفها البروفيسور ستيفن بويس من NHS England بأنها "لحظة مهمة".

لكن إحدى التجارب أظهرت نجاح العلاج في تقليص أو استقرار الأورام لدى 57 % من المرضى، حيث يتم إعطاء العلاج الجديد عن طريق الوريد في جلسة مدتها 30 دقيقة ، كل ثلاثة أسابيع على مدى 12 أسبوعًا.

قال البروفيسور بويس: " هذه لحظة مهمة للمرضى الذين يعانون من سرطان بطانة الرحم المتقدم أو المتكرر ، حيث يمنح هذا الدواء الجديد أملاً حقيقياً لحوالي 100 مريضة سنويًا ممن حققن نجاحًا محدودًا مع العلاجات الأخرى ، وأخذن أربع جلسات لمدة 30 دقيقة فقط ، مما يعني أنه أيضًا أقل توغلًا.

بالنسبة لأولئك المصابات بالسرطان المتقدم ، لا يزال هناك عدد قليل نسبيًا من خيارات العلاج التي يمكن أن تحسن حياتهم أو توقعات سير المرض.