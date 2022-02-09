شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفية تجعلك عرضة لأمراض المناعة الذاتية الأخرى.. فحوصات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية مشكلة جلدية شائعة وهى شكل من أشكال أمراض المناعة الذاتية، ويمكن أن تجعلك الصدفية أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، وفقاً لموقع " bestlifeonline" حذر الخبراء من أن أنه إذا كنت مصابًا بالصدفية، فيجب أن يتم فحصك بحثًا عن مجموعة من الأمراض الأخرى التي قد تكون عرضة لها بسبب الصدفية.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للرعاية (AJMC) أن 46 % من المصابين بالصدفية أظهروا علامات سريرية لاضطرابات المناعة الذاتية الأخرى.وكتب المؤلفون: "يبدو أن فحص اضطرابات المناعة الذاتية المتزامنة يجب أن يتم إجراؤه لمرضى الصدفية".

إذا كنت مصابًا بالصدفية، فقد تكون في نفس الوقت أكثر عرضة للإصابة بعدة اضطرابات أخرى بما في ذلك البهاق والسكري والتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء.

وتزداد أيضاً احتمالات إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث إن ما يصل إلى 30 % من المصابين بالصدفية يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى.

لفحص التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الالتهابية الأخرى، يمكن لطبيبك أن يطلب سلسلة من اختبارات الدم قد يشمل ذلك اختبار عامل الروماتويد ، واختبار مضاد لـ CCP ، واختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ، وأكثر من ذلك.

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التمييز بين الصدفية وأمراض الجلد الأخرى ومع ذلك ، عادة ما يتم التعرف على الصدفية على أنها بقع حمراء من الطفح الجلدي على الجلد ، مغطاة بقشور سميكة ، بيضاء أو "فضية"، وفقا لمايو كلينك. غالبًا ما توجد هذه البقع على الركبتين والمرفقين والجذع والوجه وفروة الرأس.

قد يبدو الجلد جافًا أو متشققًا، وقد ينزف أو يسبب الحكة قد تلاحظ أيضًا تورم المفاصل والتلال على أظافر الأصابع أو أظافر أصابع القدم.

في كثير من المرضى ، تمر الصدفية بدورات من النوبات والهدوء يمكن أن تستمر النوبات لأسابيع أو شهور قبل أن تهدأ أو تختفي تمامًا ومع ذلك ، فمن المرجح أن تعود الأعراض في النهاية.

هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لمرض الصدفية.على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الصدفية، إلا أن هناك العديد من الخيارات العلاجية التي قد تحسن الأعراض الجلدية. وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يجب أن يصف الطبيب مرهم موضعي أو دواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو العلاج بالضوء قد تساعد هذه العلاجات في تقليل قشور الجلد ، ويمكن أن "تمنع خلايا الجلد من النمو بسرعة كبيرة.".