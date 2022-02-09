شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الكحة علامة غير متوقعة لعدوى أوميكرون لدى بعض الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لموقع "CNN" الأمريكية أن هناك علامة واحدة غير متوقعة لعدوى متغير أوميكرون لدى بعض الأطفال، وهى الكحة التي تشبه النباح وهى أحد أعراض مرض الخناق أو الدفتريا.

قال الدكتور أشلي كيلمان، المتخصص في طب الطوارئ للأطفال في مستشفى سياتل للأطفال: "كنا نرى المزيد من المرضى الذين يعانون من الخناق أو الدفتريا، وكان هناك المزيد من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في ظل متغير أوميكرون، وهو أمر لم نلاحظه خلال المراحل السابقة من المتغيرات السابقة لكورونا".

ووفقاً لشبكة "CNN" فإن أطباء الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاحظوا إنهم يشهدون ارتفاعًا في حالات الخناق.

غالبًا ما تحدث الإصابة بالخناق بسبب فيروسات الجهاز التنفسي نظيرة الأنفلونزا يحدث ذلك عندما تلتهب المسالك الهوائية العلوية ، مما يجعل التنفس صعبًا نظرًا لأن مجرى الهواء لدى الأطفال أصغر من البالغين ، فهو أكثر شيوعًا بين الصغار.

ويتسبب هذا الالتهاب في صندوق الصوت والقصبة الهوائية والشعب الهوائية في إصابة الطفل بسعال مميز بصوت عالٍ يبدو وكأنه نباح عندما يحاول الطفل التنفس ، يمكنه أيضًا إصدار صافرة عالية النبرة تُعرف باسم الصرير.

في بعض الحالات، يمكن أن تختفي الأعراض بعد حوالي خمسة أيام. لكن بالنسبة للأطفال الآخرين ، لا تختفي الأعراض بمجرد العلاجات المنزلية.

ووجدت دراسة جديدة أن ما مجموعه 401 طفلًا في غرفة الطوارئ قد تم تشخيصهم بالخناق أثناء موجة دلتا و 107 أثناء زيادة أوميكرون .

وجدت دراسة أولية أخرى أن 2.4 ٪ من الأطفال الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أقل والذين تم نقلهم إلى المستشفى في منطقة واحدة من جنوب إفريقيا بسبب كورونا الناجم عن أوميكرون لديهم أيضًا تشخيص الخناق.

كان هناك أيضًا المزيد من الفرص لتطور الخناق مع هذه الطفرة لأن الكثير من الأطفال أصيبوا بكورونا وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 4.2 مليون حالة كورونا لدى أطفال الولايات المتحدة منذ بداية يناير، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

قالت الدكتورة كلوديا هوين، أخصائية الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى UH Rainbow للأطفال والأطفال في كليفلاند ، إن موسم مرض الخناق في منطقتها عادة ما يكون في الخريف لذلك عندما بدأ المزيد من الأطفال في الظهور مع الخناق في ديسمبر، أثناء موجة أوميكرون ، اشتبهت في أن شيئًا مختلفًا مع هذا المتغير لكورونا.

وأوضحت هوين: "نحن نعلم أن أنسجة الأنف لديك أكثر تقبلاً لأوميكرون، والرئة ليست كذلك ولم نشهد الخناق مع طفرات أخرى هذا كان مختلفًا"

ولا يحتاج معظم الأطفال المصابين بالخناق إلى دخول المستشفى. إذا أتوا للعلاج ، فإن الأطباء يعطونهم عادةً أدوية الكورتيكوستيرويد الذى يمكن أن يقلل الالتهاب في الجهاز التنفسي.



