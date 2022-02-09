دراسة.. الاعتماد على هذا النوع من المأكولات قد يزيد 10 سنوات على عمرك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 2:55 مساءً

وجدت دراسة جديدة ان تقليل كميات اللحوم في النظام الغذائي من اجل استهلاك كميات اكبر من الخضار والحبوب الكاملة والمكسرات يمكنه ان يزيد العمر المتوقّع بحوالي 10 سنوات اضافية.

وقارنت مجموعة من الباحثين النظام الغذائي الغربي بالنظام الغذائي الأمثل ووجدوا ان الانتقال الى النظام الثاني يمكنه ان يزيد 10.7 سنوات على عمر النساء و13 سنة على عمر الرجال.

ويتضمن النظام الغذائي الغربي الذي يعتمده معظم الأميركيين القليل من الخضار والفواكه على حساب مشتقات الحليب ومشروبات تحتوي على السكر.

وفي هذا السياق أفاد الباحثون في جامعة نرويجية بأن اكل كميات اضافية من الخضار أدى الى الزيادة الأعلى في سنوات الحياة بحوالي 2.3 سنة للرجال والنساء. كما ان الاعتماد على كميات من الحبوب الكاملة قد أدى بدوره الى زيادة تقدّر بـ 2.2 سنة بينما استهلاك اضافي في المكسرات قد زاد على سنوات الحياة أقل من سنتين.

وتشير الدراسة الى ان هذه التغييرات في نظم الطعام تعطي االنتائج نفسها حتى للناس الذين تخطوا عمر الـ80.

أما الرجال والنساء في عمر الستين فيمكنهم ان يربحوا 8.4 سنوات على عمرهم مجتمعين في حال استبدلوا النظام الغني باللحوم الحمراء بالنظام الأمثل الذي يعتمد على الخضار والحبوب الكاملة، فيما يستطيع الناس في عمر الثمانين ان يزيدوا 3.4 سنوات.

وتذكر الدراسة المنشورة في احدى المجلات الطبية ان فوائد هذا النظام الغذائي قد تختلف بين شخص وآخر وفق العمر، والنظام الغذائي الحالي وغيرها من العوامل. فعلى سبيل المثال، ان الاشخاص الذين يعتمدون نظاما غذائيا مماثلا للنظام المثالي سيتوقعون فوائد أكثر مقارنة بالاشخاص الذين يتبعون النظام الغربي.

وتشير الدراسة الى ان فهم الناس للخصائص الصحية لأقسام الأكل المختلفة، تمكّنهم من خلق فوائد صحية مهمة وعملية.