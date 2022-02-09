كوب من بذور الهيل يمنحك 6 فوائد صحية غير متوقعة

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية لتناول كوب من مغلي بذور الهيل لصحتك، فهو يساعد على الهضم ومحاربة الإمساك وتقلصات المعدة الحادة المصاحبة له بشكل فعال. ذلك بجانب فائدته في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية، إليك أبرز فوائد تناول كوب يومياً من شاي الهيل.

1.يساعد على الهضم

يساعد تناول شاي الهيل بعد الوجبات على الهضم الكامل ومنع عسر الهضم والانتفاخ بعد تناول الوجبات الدسمة عن طريق تحفيز إفراز حمض المعدة.

إذا شعرت بالغثيان، يمكن أن يمنحك شاي الهيل راحة سريعة. لعلاج الإمساك وتقلصات المعدة الحادة المصاحبة له بشكل فعال.

2.يعزز صحة القلب والدورة الدموية

شاي الهيل غني بمضادات الأكسدة مثل الليمونين والمركبات الفينولية الأخرى التي يمكن أن تقلل الجذور الحرة المسببة لارتفاع ضغط الدم.

تمنع مركبات الفلافونويد الموجودة في هذا الشاي تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

نتيجة لذلك، يجري الدم بحرية عبر الأوعية، ويمارس ضغطاً أقل على جدران الأوعية الدموية والقلب. هذا يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3.فعال ضد الإنفلونزا

يحتوي شاي الهيل على خصائص مضادة للفيروسات، و للفطريات، وللميكروبات، ويمكن لشاي الهيل أن يعالج التهاب الحلق والسعال الجاف ويتخلص من البلغم الزائد الناتج عن الالتهابات الميكروبية (مثل الإنفلونزا) أو فرط الحساسية عن طريق تعزيز مناعتك.

يمكن أن يقلل أيضاً من شدة الالتهاب في الرئتين والأعضاء المرتبطة بها في حالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات المضادة للالتهابات.

4.يعالج مشاكل رائحة الفم والأسنان

يمكن أن يساعد تناول كوب من بذور الهيل أو إضافته إلى أطباق طعامك، في محاربة رائحة الفم الكريهة ومنحك رائحة فم عطرة ومحاربة نزيف اللثة .

5.مشروب ديتوكس

كوب من مشروب بذور الهيل يعمل على طرد السموم ومحاربة تكون الجذور الحرة والتخلص من سموم الجسم؛ لأنه يعمل على إدرار البول، يقلل هذا الشاي من الانتفاخ واحتباس الماء في مفاصلك، ويمنع تراكم الكوليسترول في الجسم، ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

6.يعتني بالبشرة

إن إضافة مسحوق بذور الهيل إلى الشاي العادي يعزز من مستويات الفلافونويد والجلوتاثيون. تعتبر مركبات الفلافونويد من مضادات الأكسدة القوية التي تقضي على الجذور الحرة في الدم.

يحتوي شاي الهيل أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يمكنه علاج الطفح الجلدي والجروح والندبات والكدمات.

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