شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا نتوقع أن تنتهى جائحة كورونا بالكامل مع ظهور أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء حول آخر مستجدات كورونا، إنه ليس لدينا عصا سحرية نستطيع أن نستبق بها الواقع فى إنهاء كورونا، حيث اننا كنا نعتقد اننا اقتربنا من النهاية، ولكن مع ظهور أوميكرون فإننا لا نتوقع أن تنتهى الجائحة بالكامل.

وقالت، إن الأدوية التى ظهرت مؤخرا لفيروس كورونا، ليست بديلة للقاحات، ليس لدينا خيار ان ننتظر المرض، فلابد من تلقى اللقاح للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن ظهور متحور اوميكرون والمتغيرات الأخرى غير من الجائحة ، وان متحور اويمكرون 34 متحورا زاد من الوضع ولا نستطيع ان نصل الى مناعة القطيع ، ولكن لابد من الحصول على اللقاح، وقد يصاب الاشخاص الملقحين ولكن باعراض خفيفة، لذلك لابد من رفع معدلات التلقيح.

وقد حدثت زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تجاوز المتوسط اليومي 110,000 حالة. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ المتوسط اليومي 345 حالة وفاة، إلا أن مستوى هذه الزيادة أقل مما كان عليه خلال الموجات السابقة، ويؤكد ذلك أنَّ للتلقيح دورًا في الوقاية من الأعراض الوخيمة والوفيات.

ولأكثر من عامين، شدَّدت منظمة الصحة العالمية على أن الاستجابة لكورونا، ليست مسئولية الحكومات والشركاء وحدهم، وإنما تتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره. ولذا، يُعد إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أمرًا بالغ الأهمية للاستجابة لكورونا، وحالات الطوارئ، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.