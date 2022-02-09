شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 35% تلقوا التلقيح الكامل ضد كورونا بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، حول مستجدات جائحة كورونا والتحورات، واللقاحات، في إقليم شرق المتوسط.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى غضون أيام ستصل إصابات كورونا إلى 20 مليون شخص، وقد فقد 324 ألف شخص حياتهم فى السنوات الماضية، باقيلم شرق المتوسط، وينتشرفيروس كورونا دون تمييز فى جميع الفئات، بغض النظر عن الأعمار.

وأوضح، ان كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وأصحاب الأمراض المزمنة، هم أكثر عرضه للاصابة، وقد حدثت زيادة هائلة بنسبة 110 آلاف حالة يوميا، خلال الــ 6 أسابيع الماضية، ولا تزال اللقاحات من أفضل الوسائل للوقاية من كورونا، موضحا أن أكثر من 35 % تلقوا التقليح الكامل فى اقليم شرق المتوسط ، ويتطلب نجاحنا هو توزيع اللقاحات بشكل عادل ، والاستجابة لفيروس كورونا ليس من مسئولية الحكومات فقط، ولكن المجتمعات المحلية لها دور، موضحا إنه لابد من وجود دور للمجتمعات حيث إن الفاشيات والجوائح تبدأ فى المجتمعات، موضحا انه لابد ان يتعاون الجميع من أجل مكافحة الجائحة.

وقال، تعلمنا خلال الجائحة انه لابد من اشراك المجتمعات وتسليط الضوء للحماية من كورونا .

سلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر المستجدات حول وضع كورونا في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

شارك بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور محمد شفيق، المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ما بين الوكالات، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.