شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أكل الشوفان لصحة طفلك.. مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوفان عبارة عن حبوب كاملة تحتوى على نسبة كبير من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الهامة، ويعتبر من أفضل الوجبات للأطفال، ويؤكل الشوفان عادة على الإفطار مع الحليب كعصيدة الشوفان (مطبوخ في الحليب) في الوقت الحاضر، ويتوفر أيضًا الشوفان النباتي المملح والذي يمكن للأطفال المصابين بداء السكري والسمنة تناوله.

وحسب ما ذكره موقع webmed يعتبر الشوفان مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف المعقدة، كما تعتبر ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشوفان فعالة في خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار، و يمكن للأطفال في سن الثانية تناول دقيق الشوفان، كوب من دقيق الشوفان يحتوي على 160 سعرة حرارية وستة جرام بروتين وأربعة جرام ألياف. العديد من الأطعمة التي يحبها الأطفال ليست غنية بالألياف تمامًا ، لذا فإن تحميلهم بوعاء من دقيق الشوفان في الصباح يمكن أن يساعدهم على تلبية الاحتياجات اليومية من الألياف.

يمكن جعل الشوفان أكثر تغذية ولذيذة بإضافة القرفة والزبيب، الشوفان مفيد للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة بسبب الكربوهيدرات المعقدة والألياف القابلة للذوبان، دقيق الشوفان مشبع للغاية ويحتوي على سعرات حرارية أقل، ويعزز بيتا جلوكان الكربوهيدرات أيضًا إطلاق الببتيد ، وهو هرمون ينتج في الأمعاء استجابة لتناول الطعام.

نجح هرمون الشبع هذا في تقليل تناول السعرات الحرارية وقد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالربو (مرض الطفولة الشائع) الشوفان مفيد للأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية لأنه خالٍ من الغلوتين.

الشوفان مصدر جيد للفيتامينات والمعادن. إنها مصدر رائع للألياف. يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية الرائعة ويضيف تنوعًا إلى وجبة الإفطار. يمكن للأطفال الحصول على فوائد متعددة من تناول الشوفان في سن مبكرة. مع الفوائد للجميع ، يعد الشوفان طعامًا رائعًا وخيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة.