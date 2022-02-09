شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تبرز علامات أقل شهرة لمتغير أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد متغير أوميكرون تعريف قائمة أعراض فيروس كورونا، ومع انخفاض عدد الحالات ببطء، لا تزال سلالة أوميكرون قابلة للانتقال بشكل كبير، وتكشف التقارير عن 5 أعراض أقل شهرة لمتغير أوميكرون يبدو أنها تتزايد بين المرضى، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وتم تصنيف أوميكرون على أنه أكثر السلالات قابلية للانتقال مقارنة بسابقاتها، ويمكن أن تساعد القدرة على تحديد علامات التحذير والعزل على وقف الانتشار، فيما يلي العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الإصابة..

يتميز متغير أوميكرون بالتسبب في أعراض مختلفة عن الأعراض الثلاثة التقليدية.وكان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمتغير الذي نشأ في جنوب إفريقيا يبلغون ذاتيًا عن الأعراض على تطبيق، وبناءً على هذه التقارير، عانى نصف المرضى فقط من الحمى والسعال أو فقدان أو تغير في حاسة التذوق والشم.

يبدو أن الأعراض الأخرى، بما في ذلك تلك التي تستهدف المعدة ، منتشرة بنفس القدر.الآن ، شهدت "ارتفاعًا حديثًا" في المرضى الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي.

استنادًا إلى ملايين التقارير ، حدد تطبيق ZOE COVID Study علامات على المعدة كأعراض لكورونا.

يمكن أن تشمل هذه العلامات:

-إسهال

-الام المعدة

-الشعور بالغثيان

-فقدان الشهية

-تفادى الوجبات.

وأضاف البحث: "لقد رصدنا مؤخرًا زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض الجهاز الهضمي في التطبيق من منتصف ديسمبر 2021 حتى يناير 2022 هذا يتبع تقريبًا نفس النمط الذي رأيناه خلال موجة الشتاء قبل عام."

كانت أعراض المعدة شائعة في السلالات السابقة للفيروس ، بما في ذلك ألفا ودلتا.

على الرغم من ارتباط أوميكرون بأعراض مثل هذه أيضًا ، إلا أن المعدلات لا تبدو أكثر أهمية مقارنة بالسلالات الأخرى ، وفقًا لتقارير البحث.

على الرغم من أن مشاكل المعدة قد تشير إلى عدوى فيروسية، إلا أن هذه ليست أعراض أوميكرون الوحيدة.

بناءً على التقارير الواردة من جنوب إفريقيا والمرضى الذين قاوموا الإجهاد، يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا:

سيلان الأنف

صداع الرأس

إعياء

العطس

حكة الحلق

وجع عضلي

تعرق ليلي.

وتنصح هيئة الصحة البريطانية أنه إذا كانت لديك أي أعراض لكورونا ، فأنت بحاجة إلى عزل نفسك وإجراء اختبار.