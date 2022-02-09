شكرا لقرائتكم خبر عن من الملح إلى القرنفل.. مكونات شائعة فى مطبخك لتهدئة التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد أسوأ من التعامل مع حكة في الحلق مصحوبة بنزلة برد أو سعال، ويمكن أن تكون حكة الحلق من أنواع مختلفة، حيث يمكنك الشعور بألم أو حكة أو ثقل أو وجع في الحلق، حتى أعراض كورونا تشمل حكة في الحلق في الوقت الحاضر، ومن أجل تخفيف هذه الأعراض، إليك بعض مكونات التى يمكنك الحصول عليها من مطبخك من شأنها تهدئة التهاب الحلق بطريقة طبيعية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الماء المالح

الغرغرة بالماء المالح توفر راحة فورية من الحكة والثقل في الحلق، فقط قم بتسخين بعض الماء وأضف حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح واخلطه جيدًا، لا ينبغي أن يكون الماء فاترًا، بل يجب أن يكون ميالًا قليلًا إلى السخونة، رشفة من الماء المالح وتغرغر به لمدة 10 ثوانٍ، وكرر هذه الخطوة، حيث يمكنك الغرغرة بالماء المالح بأمان 2-3 مرات في اليوم.

فلفل أسود مع العسل

فالعسل مثبط طبيعي للسعال ويمكن أن يحقق لك الراحة على الفور، ويمكن للخصائص المضادة للبكتيريا في الفلفل الأسود أن تحارب العديد من الالتهابات.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول الذي له خصائص طبية قوية، فقط قم بسحق أو ابشر 1 بوصة من الزنجبيل وأضفه إلى مقلاة، وأضف كوبًا واحدًا من الماء إليه واتركه حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ثم قم بتصفية ماء الزنجبيل وتناوله ساخنًا.

خل التفاح

لا يؤدي تناول خل التفاح إلى تخفيف حكة الحلق فحسب، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، فقط امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الساخن، واتركه يبرد قليلاً وتناوله على معدة فارغة.

الكركم

يحتوي الكركم على بعض الخصائص العلاجية المذهلة بسبب وجود الكركمين، الذى له خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات ومضادة للأكسدة، يُسكب كوب حليب في مقلاة ويُضاف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ويُغلى المزيج، وبدلاً من مسحوق الكركم، يمكنك أيضًا إضافة الكركم الخام المبشور لجعل المشروب أكثر فعالية، اتركه ينضج لمدة 5 دقائق، وتناوله دافئًا.

القرنفل

القرنفل مليء بالطاقة نظرًا لمحتواه من مركبات مضادة للالتهابات، ويمكنك إما مضغ القرنفل النيء أو غليه في الماء لصنع ماء القرنفل.

القرفة

تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ولتحضير مشروب القرفة، ما عليك سوى غلي كوب من الماء مع قطعة من عود القرفة، واتركه ينضج لمدة 5 دقائق ثم يترك ماء القرفة ليهدأ لمدة 5 دقائق أخرى، ثم صفي المشروب وتناوله دافئًا.



القرنفل لعلاج حكة الحلق